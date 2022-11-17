Видео ⟩ "Когда хочешь первым увидеть хомячка на ZooExpo!": в Риге грубо нарушают правила

К присланным видео читательница добавила остроумную подпись: "Когда хочешь первым увидеть хомячка на ZooExpo!".

Следует отметить, что в эти выходные на Кипсале проходила международная выставка зооиндустрии ZooExpo, куда, вероятно, и отправились эти водители.

Видео: Первое нарушение

Кадры были сняты видеорегистратором 12 ноября. Первого нарушителя засняли в 12:47 въезжающим на Вантовый мост. Видно, что водитель Volkswagen открыто игнорирует тот факт, что в данном месте есть только одна полоса въезда на мост. Кроме того, полоса разделена желтыми бордюрами, за которыми следует пешеходный переход.

Видно также, что водитель едет так, что одна сторона автомобиля находится в зеленой зоне. Каковы причины такого агрессивного вождения, известно только самому нарушителю.

Видео: Второе нарушение

Второй нарушитель был зарегистрирован на пересечении улиц Кипсалас и Азенес в 13:01. На кадрах видно, что по улице Кипсалас в направлении выставочного зала по велосипедной дорожке проезжает автомобиль марки Peugeot.

Транспортное средство как ни в чем не бывало, доехав до перекрестка, поворачивает направо и беспрепятственно продолжает движение.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая прокомментировала замеченные на видео нарушения правил дорожного движения.

В Госполиции указали, что в таком случае водителям (очевидцам, зафиксировавшим нарушения правил с помощью видеорегистраторов) предлагается официально подать эти материалы в Госполицию, указав точное место, где было зафиксировано нарушение.

Свидетели должны ожидать, что их могут вызвать для подтверждения показаний после подачи материала.

За подобные нарушения на водителя транспортного средства налагается штраф в размере от четырнадцати до пятидесяти шести штрафных единиц, а именно от 70 до 280 евро.