Предлагает вашему вниманию рецепт соблазнительно красивого блинного торта, который идеально подойдет как к праздничному завтраку, так и к обеденному десерту,
Блинный торт "Красный бархат" ко Дню независимости Латвии
Блинный торт "Красный бархат"
Ингредиенты:
- Блины
- 3 яйца
- 130 мл ряженки
- 350 мл молока
- 160 г пшеничной муки (60 г цельнозерновой муки + 100 г муки высшего сорта)
- 2 ч.л. порошка какао
- 1 ч.л. сахара
- 1 ст.л. ванильного сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ст.л. растительного масла
- красный пищевой краситель или несколько столовых ложек концентрированного свекольного сока
Крем:
- 180 г крем-сыра
- 200 г греческого йогурта
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 1 ч.л. ванильного сахара
- малина или другие ягоды для украшения
Приготовление:
Блины
В большой миске необходимо смешать яйца с сахаром и ряженкой. Добавить просеянную муку и какао-порошок, смешать все до однородной массы.
Долить молока, добавить ванильный сахар, соль, масло и пищевой краситель или свекольный сок (чтобы приготовить концентрат свекольного сока, в маленькой кастрюльке следует вскипятить 100 мл свекольного сока и вари его до тех пор, пока из сока не выпарится вся вода и останется около 2 ст. ложек концентрата сока).
Еще раз тщательно перемешать массу и оставить на 15 минут.
Пожарить тонкие блины и дождаться пока они полностью остынут.
Крем
Взбейте крем-сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром, затем добавьте греческий йогурт и взбивайте еще 20 секунд пока масса не станет однородной.
Соберите "торт":
Тонким слоем намажьте крем на первый блин, положите сверху следующий, продолжайте так, пока не намажете все блины. Украсьте малиной или другими ягодами.
*Рецепт подготовлен сетью продуктовых магазинов ELVI совместно с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне. Время приготовления - 15 минут.
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