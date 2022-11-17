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Блинный торт "Красный бархат" ко Дню независимости Латвии

rus.tvnet.lv
Блинный торт "Красный бархат" ко Дню независимости Латвии
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Фото: Пресс-фото/ Евгения Кожемякина

Предлагает вашему вниманию рецепт соблазнительно красивого блинного торта, который идеально подойдет как к праздничному завтраку, так и к обеденному десерту,

Блинный торт "Красный бархат" 

Ингредиенты:

  • Блины
  • 3 яйца
  • 130 мл ряженки
  • 350 мл молока
  • 160 г пшеничной муки (60 г цельнозерновой муки + 100 г муки высшего сорта)
  • 2 ч.л. порошка какао
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. ванильного сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 ст.л. растительного масла
  • красный пищевой краситель или несколько столовых ложек концентрированного свекольного сока

Крем:

  • 180 г крем-сыра
  • 200 г греческого йогурта
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • малина или другие ягоды для украшения

Приготовление:

Блины

В большой миске необходимо смешать яйца с сахаром и ряженкой. Добавить просеянную муку и какао-порошок, смешать все до однородной массы.

Долить молока, добавить ванильный сахар, соль, масло и пищевой краситель или свекольный сок (чтобы приготовить концентрат свекольного сока, в маленькой кастрюльке следует вскипятить 100 мл свекольного сока и вари его до тех пор, пока из сока не выпарится вся вода и останется около 2 ст. ложек концентрата сока).

Еще раз тщательно перемешать массу и оставить на 15 минут.

Пожарить тонкие блины и дождаться пока они полностью остынут.

Крем

Взбейте крем-сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром, затем добавьте греческий йогурт и взбивайте еще 20 секунд пока масса не станет однородной.

Соберите "торт":

Тонким слоем намажьте крем на первый блин, положите сверху следующий, продолжайте так, пока не намажете все блины. Украсьте малиной или другими ягодами.

*Рецепт подготовлен сетью продуктовых магазинов ELVI совместно с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне. Время приготовления - 15 минут.

Фото: Пресс-фото/ Евгения Кожемякина

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