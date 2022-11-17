Блинный торт "Красный бархат" ко Дню независимости Латвии

Блинный торт "Красный бархат"

Ингредиенты:

Блины

3 яйца

130 мл ряженки

350 мл молока

160 г пшеничной муки (60 г цельнозерновой муки + 100 г муки высшего сорта)

2 ч.л. порошка какао

1 ч.л. сахара

1 ст.л. ванильного сахара

1/2 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла

красный пищевой краситель или несколько столовых ложек концентрированного свекольного сока

Крем:

180 г крем-сыра

200 г греческого йогурта

2 ст.л. сахарной пудры

1 ч.л. ванильного сахара

малина или другие ягоды для украшения

Приготовление:

Блины

В большой миске необходимо смешать яйца с сахаром и ряженкой. Добавить просеянную муку и какао-порошок, смешать все до однородной массы.

Долить молока, добавить ванильный сахар, соль, масло и пищевой краситель или свекольный сок (чтобы приготовить концентрат свекольного сока, в маленькой кастрюльке следует вскипятить 100 мл свекольного сока и вари его до тех пор, пока из сока не выпарится вся вода и останется около 2 ст. ложек концентрата сока).

Еще раз тщательно перемешать массу и оставить на 15 минут.

Пожарить тонкие блины и дождаться пока они полностью остынут.

Крем

Взбейте крем-сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром, затем добавьте греческий йогурт и взбивайте еще 20 секунд пока масса не станет однородной.

Соберите "торт":

Тонким слоем намажьте крем на первый блин, положите сверху следующий, продолжайте так, пока не намажете все блины. Украсьте малиной или другими ягодами.

*Рецепт подготовлен сетью продуктовых магазинов ELVI совместно с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне. Время приготовления - 15 минут.

Фото: Пресс-фото/ Евгения Кожемякина