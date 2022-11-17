В целях безопасности в праздник будет закрыто движение пешеходов и велосипедистов по Вантовому мосту, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.
Вантовый мост закроют для пешеходов и велосипедистов
В четверг, 17 ноября, с 17:00 до 18:00 в пятницу, 18 ноября, Вантовый мост будет закрыт для движения пешеходов, велосипедов и электросамокатов по тротуарам по обе стороны моста.
Такое решение принято в связи с возможным наплывом людей. Самоуправление напоминает, что мост безопасен при ежедневных нагрузках, но при более высоких нагрузках могут возникнуть риски для безопасности.
Столичная дума призывает людей пользоваться общественным транспортом, который в праздничный день будет бесплатным.
Как сообщалось, последняя инспекция Вантового моста, которая проводилась в 2020 году, показала, что мост находится в удовлетворительном состоянии с точки зрения несущей способности, но в неудовлетворительном с точки зрения пригодности для использования.
В 2023 году планируется разработать проект ремонта моста, а работы могут начаться в 2024 году.
Галерея: Вантовый мост в Риге
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