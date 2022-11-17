Парламент Эстонии не стал запрещать русский язык

Проект резолюции, провалившийся в парламенте, допускал использование только эстонского языка в публичной и частноправовой деятельности. В качестве уступки в нем также предусматривалось, что "может быть добавлен перевод эстонского текста на иностранный язык, который не должен быть русским".

Эдуард Одинец, социал-демократ, назвал законопроект позорным абсурдом. "Своим желанием навредить меньшинствам, проживающим в Эстонии, и указать им их место, EKRE достигла вершины абсурда. Это желание дискриминировать одну этническую группу, а также всех людей, чей родной язык - русский", - сказал Одинец.

"Цель законопроекта - запретить русскоязычные каналы национального вещателя и Русский театр, а также упразднить русскоязычные частные СМИ, включая русскоязычный портал "Объектив". Что дальше? Сжигать книги, изданные на русском языке".

Одинец сказал, что сам факт того, что парламент страны ЕС должен обсуждать вопрос об исключении какого-либо языка из общественной сферы, является позором.

"Социал-демократы выступают за то, чтобы все жители Эстонии знали эстонский язык, и чтобы эстонский язык был общим языком общения. Но запрет на родной язык совершенно демотивирует и не повышает интерес к изучению эстонского языка, а только вредит его изучению", - сказал Одинец.