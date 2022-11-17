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Пьяный шофер после аварии: "Думаешь, мне легко. Пять лет в жопу. 2000 евро с неба не упадут"

rus.tvnet.lv
Пьяный шофер после аварии: "Думаешь, мне легко. Пять лет в жопу. 2000 евро с неба не упадут"
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Одну из машин увозят с места аварии.
Одну из машин увозят с места аварии. Фото: Liene Veigule, Facebook.com

14 ноября в Стивери, в Сигулдском крае, произошло дорожно-транспортное происшествие, где, согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель Volkswagen въехал на встречную полосу и столкнулся с автомашинами Volvo и BMW. Государственная полиция констатировала, что водитель Volkswagen вел автомобиль с 1,96 промилле в крови, а также во время езды использовал телефон.

Сразу после аварии, еще по дороге в больницу Гайльэзерс, чтобы проверить серьезность ударов головы, водитель Volvo в своем Facebook эмоционально рассказала о аварии. Она написала:

"Я встретила убийцу! Он хотел убить меня и моих детей!"

Под записью появились настолько же эмоциональные комментарии. Многие комментаторы езду в состоянии алкогольного опьянения называли попыткой убийства.

Один комментатор Каспар пишет: "Попытка убийства, думайте, что вы пишете".

Один из комментаторов его спросил: "Я правильно понимаю? Ты сам пьешь за рулем?"

"Каспар ответил: "Так выходит".

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что комментатор Каспар действительно является тем самым шофером, который виновен в аварии, но его комментарии даже могут заставить в это поверить. И если это так, то это действительно редкий случай, когда сам пьяный шофер активно участвует в комментировании аварии: "Не отрицаю свою вину, но эти умники пусть заткнут рот".

Что же происходит в голове пьяного шофера после аварии?

В комментариях Каспар в начале винит в аварии туман и приступы судорог:

"Туман, поворот и все вокруг, я виноват, что не среагировал, но другие шоферы не бегите, куда не надо". 

"Не из-за промилле, а будто потеря памяти и приступ судороги".

"Ехал за лекарствами, в Сигулде туман, сожалею, что так вышло".

Виновным в аварии Каспар в своих комментариях объявляет второй автомобиль, вовлеченный в аварию - BMW: "Водителю BMW тоже штраф нужен. Спровоцировала это все".

Он даже "шутит": "Как бы этот BMW не получил кирпич в окно. Шутка, конечно".

Водитель Volvo Лиене Вейгуле комментирует ситуацию с BMW: "Она же не гнала! Она все время была у меня за спиной! В момент удара он была на своей полосе".

Каспар отвечает: "Пусть и так, еще раз я прошу прощения. У меня стаж 30 лет, и это первый раз, еще раз извиняюсь, хорошо, что никто не пострадал... заглянул в мобильник, очнулся в овраге, от всего сердца извиняюсь".

Один комментатор резюмирует: "Окей, ехал по шоссе, смотря в телефон, а виноват BMW, который ехал за Volvo... BMW спровоцировал ехать на встречной полосе и перевернуть Volvo... Может, все-таки не нужны никакие права, если кто-то может спровоцировать такие убийственные маневры?"

Каспар отвечает: "Штраф суровый, на пять лет права обирают, штраф 2000 евро, но все хорошо, что хорошо кончается". И добавляет:

"Больно, потому что на новой работе нужны были права".

Один комментатор говорит: "Любой, сидя за рулем пьяным или в похмелье - потенциальный убийца! И отмазываться или обвинять других теперь можешь, как хочешь, факты это не изменит!"

На его злость Каспар отвечает:

"Думаешь, мне легко? 5 лет в жопу. 2000 с воздуха тоже не упадут".

"Бейте меня, если станет лучше, самому противно от случившегося", - добавляет Каспарс.

Еще он говорит:

"Я искренне прошу прощения у водителя Volvo и ее детей за это, надеюсь когда-нибудь меня простят".

Один комментатор пишет: "Водитель Volvo? А что со второй машиной, где тоже были женщина и ребенок? Кажется, что ты еще под мухой, если такие глупости решаешься здесь писать!"

В конце дискуссии Каспар пишет: "У меня не будет прав 5 лет по моей вине, теперь на таких буду доносить, чтобы ничто такого не повторилось... обещаю".

Государственная полиция начала три процесса административного нарушения - о создании дорожно-транспортном происшествия, езде в алкогольном опьянении и об использовании мобильного устройства во время езды.

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