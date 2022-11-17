Пьяный шофер после аварии: "Думаешь, мне легко. Пять лет в жопу. 2000 евро с неба не упадут"

"Туман, поворот и все вокруг, я виноват, что не среагировал, но другие шоферы не бегите, куда не надо".

"Не из-за промилле, а будто потеря памяти и приступ судороги".

"Ехал за лекарствами, в Сигулде туман, сожалею, что так вышло".

Виновным в аварии Каспар в своих комментариях объявляет второй автомобиль, вовлеченный в аварию - BMW: "Водителю BMW тоже штраф нужен. Спровоцировала это все".

Он даже "шутит": "Как бы этот BMW не получил кирпич в окно. Шутка, конечно".

Водитель Volvo Лиене Вейгуле комментирует ситуацию с BMW: "Она же не гнала! Она все время была у меня за спиной! В момент удара он была на своей полосе".

Каспар отвечает: "Пусть и так, еще раз я прошу прощения. У меня стаж 30 лет, и это первый раз, еще раз извиняюсь, хорошо, что никто не пострадал... заглянул в мобильник, очнулся в овраге, от всего сердца извиняюсь".

Один комментатор резюмирует: "Окей, ехал по шоссе, смотря в телефон, а виноват BMW, который ехал за Volvo... BMW спровоцировал ехать на встречной полосе и перевернуть Volvo... Может, все-таки не нужны никакие права, если кто-то может спровоцировать такие убийственные маневры?"

Каспар отвечает: "Штраф суровый, на пять лет права обирают, штраф 2000 евро, но все хорошо, что хорошо кончается". И добавляет: