14 ноября в Стивери, в Сигулдском крае, произошло дорожно-транспортное происшествие, где, согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель Volkswagen въехал на встречную полосу и столкнулся с автомашинами Volvo и BMW. Государственная полиция констатировала, что водитель Volkswagen вел автомобиль с 1,96 промилле в крови, а также во время езды использовал телефон.
Пьяный шофер после аварии: "Думаешь, мне легко. Пять лет в жопу. 2000 евро с неба не упадут"
Сразу после аварии, еще по дороге в больницу Гайльэзерс, чтобы проверить серьезность ударов головы, водитель Volvo в своем Facebook эмоционально рассказала о аварии. Она написала:
"Я встретила убийцу! Он хотел убить меня и моих детей!"
Под записью появились настолько же эмоциональные комментарии. Многие комментаторы езду в состоянии алкогольного опьянения называли попыткой убийства.
Один комментатор Каспар пишет: "Попытка убийства, думайте, что вы пишете".
Один из комментаторов его спросил: "Я правильно понимаю? Ты сам пьешь за рулем?"
"Каспар ответил: "Так выходит".
Нельзя с полной уверенностью утверждать, что комментатор Каспар действительно является тем самым шофером, который виновен в аварии, но его комментарии даже могут заставить в это поверить. И если это так, то это действительно редкий случай, когда сам пьяный шофер активно участвует в комментировании аварии: "Не отрицаю свою вину, но эти умники пусть заткнут рот".
Что же происходит в голове пьяного шофера после аварии?
В комментариях Каспар в начале винит в аварии туман и приступы судорог:
"Туман, поворот и все вокруг, я виноват, что не среагировал, но другие шоферы не бегите, куда не надо".
"Не из-за промилле, а будто потеря памяти и приступ судороги".
"Ехал за лекарствами, в Сигулде туман, сожалею, что так вышло".
Виновным в аварии Каспар в своих комментариях объявляет второй автомобиль, вовлеченный в аварию - BMW: "Водителю BMW тоже штраф нужен. Спровоцировала это все".
Он даже "шутит": "Как бы этот BMW не получил кирпич в окно. Шутка, конечно".
Водитель Volvo Лиене Вейгуле комментирует ситуацию с BMW: "Она же не гнала! Она все время была у меня за спиной! В момент удара он была на своей полосе".
Каспар отвечает: "Пусть и так, еще раз я прошу прощения. У меня стаж 30 лет, и это первый раз, еще раз извиняюсь, хорошо, что никто не пострадал... заглянул в мобильник, очнулся в овраге, от всего сердца извиняюсь".
Один комментатор резюмирует: "Окей, ехал по шоссе, смотря в телефон, а виноват BMW, который ехал за Volvo... BMW спровоцировал ехать на встречной полосе и перевернуть Volvo... Может, все-таки не нужны никакие права, если кто-то может спровоцировать такие убийственные маневры?"
Каспар отвечает: "Штраф суровый, на пять лет права обирают, штраф 2000 евро, но все хорошо, что хорошо кончается". И добавляет:
"Больно, потому что на новой работе нужны были права".
Один комментатор говорит: "Любой, сидя за рулем пьяным или в похмелье - потенциальный убийца! И отмазываться или обвинять других теперь можешь, как хочешь, факты это не изменит!"
На его злость Каспар отвечает:
"Думаешь, мне легко? 5 лет в жопу. 2000 с воздуха тоже не упадут".
"Бейте меня, если станет лучше, самому противно от случившегося", - добавляет Каспарс.
Еще он говорит:
"Я искренне прошу прощения у водителя Volvo и ее детей за это, надеюсь когда-нибудь меня простят".
Один комментатор пишет: "Водитель Volvo? А что со второй машиной, где тоже были женщина и ребенок? Кажется, что ты еще под мухой, если такие глупости решаешься здесь писать!"
В конце дискуссии Каспар пишет: "У меня не будет прав 5 лет по моей вине, теперь на таких буду доносить, чтобы ничто такого не повторилось... обещаю".
Государственная полиция начала три процесса административного нарушения - о создании дорожно-транспортном происшествия, езде в алкогольном опьянении и об использовании мобильного устройства во время езды.
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