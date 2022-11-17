Фото ⟩ Клубника и томаты в ноябре: люди делятся тем, как собирают заснеженный урожай

Илона делится заснеженными гортензиями в Латгале.

Фото: Ilona-Laksa Ludzitis/Facebook.com

В Южно-Курземском крае, возле Приекуле, в садах еще растут томаты и созревает клубника.

Фото: Vēsma Kalna/Facebook.com

Фото: Vēsma Kalna/Facebook.com

Пользователи указывают, что в теплице еще растет паприка и малина, цветут лаванды и розы.

Фото: Ruta Masina/Facebook.com

Артур делится собранным урожаем в Огрском крае.

Фото: Artūrs Mālnieks/Facebook.com

Дайна делится последними цветами роз.

Фото: Daina Rožkalne/Facebook.com

У Лореты на балконе тоже растут томаты и земляника.

Фото: Loreta Rosl/Facebook.com

Фото: Laura Priede/Facebook.com

В ближайшие дни в Латвии ожидаются мороз и снег, поэтому наступила метеорологическая зима, утверждают новейшие прогнозы погоды.

Метеорологическая зима наступает, что, если пять суток подряд средняя температура воздуха держится ниже нуля градусов, и ее началом считается первый из этих дней.

На востоке Латвии метеорологическая зима началась 16 ноября, в стране в целом - на день позже.

В прошлом году метеорологическая зима началась 28 ноября.