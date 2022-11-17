Во многих местах Латвии уже выпал первый снег. Однако в нескольких садах и теплицах люди еще собирают осенний урожай, в социальной сети Facebook делится диктор новостей погоды Латвийского телевидения Том Брицис.
Фото ⟩ Клубника и томаты в ноябре: люди делятся тем, как собирают заснеженный урожай
Илона делится заснеженными гортензиями в Латгале.
В Южно-Курземском крае, возле Приекуле, в садах еще растут томаты и созревает клубника.
Пользователи указывают, что в теплице еще растет паприка и малина, цветут лаванды и розы.
Артур делится собранным урожаем в Огрском крае.
Дайна делится последними цветами роз.
У Лореты на балконе тоже растут томаты и земляника.
В ближайшие дни в Латвии ожидаются мороз и снег, поэтому наступила метеорологическая зима, утверждают новейшие прогнозы погоды.
Метеорологическая зима наступает, что, если пять суток подряд средняя температура воздуха держится ниже нуля градусов, и ее началом считается первый из этих дней.
На востоке Латвии метеорологическая зима началась 16 ноября, в стране в целом - на день позже.
В прошлом году метеорологическая зима началась 28 ноября.
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