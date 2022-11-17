Управление полиции Рижского регионального управления Государственной полиции ищет родившегося в 1955 году Алексея Кулешова. Мужчина 1 ноября этого года вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Лиенес, и до сих пор не известно его местонахождение.
Полиция ищет без вести пропавшего Алексея Кулешова
Полиция ищет без вести пропавшего Алексея Кулешова
Он был одет в коричневые тканевые брюки, синюю спортивную кофту. Ему сложно ходить.
Государственная полиция призывает осмотреть фотографию мужчины и отозваться каждого, в распоряжении которого имеется информация о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номеру телефона 67086785, 67086678 или 110.
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