Полиция ищет без вести пропавшего Алексея Кулешова

Управление полиции Рижского регионального управления Государственной полиции ищет родившегося в 1955 году Алексея Кулешова. Мужчина 1 ноября этого года вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Лиенес, и до сих пор не известно его местонахождение.