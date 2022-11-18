Нэнси Пелоси уходит с поста спикера Палаты представителей в Конгрессе США

82-летняя Пелоси является самым влиятельным демократом в Конгрессе и первой женщиной, занявшей пост спикера Палаты представителей.

Она продолжит представлять свой калифорнийский округ в нижней палате Конгресса.

Ее уход связан с тем, что республиканцы, по прогнозам, вернут себе контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов.

Республиканец Кевин Маккарти выдвинул кандидатуру партии на пост спикера нового Конгресса и, вероятно, сменит Пелоси на посту спикера.

"Никогда бы не подумала, что пройду путь от домохозяйки до спикера Палаты представителей", — призналась Пелоси в своем заявлении.

"Я не буду добиваться переизбрания в лидеры Демократической партии на следующем конгрессе. Настал час, когда новое поколение возглавит фракцию демократов", — сказала она.

Пелоси будет выступать в качестве спикера до января, когда к власти придет новый Конгресс, и останется в нем до января 2025 года.

Ожидается, что конгрессмен от Нью-Йорка Хаким Джеффрис займет высший руководящий пост демократов в Палате представителей, что сделает его первым чернокожим лидером меньшинства в истории США.