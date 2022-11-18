Гарик Сукачев: "Алла Пугачева - национальное достояние. Величайшая женщина"

Сукачев подчеркивает, что до этого его жизнь было безмятежна, а теперь это не так. Теперь для него лично все по другому. "Ничего не может быть дороже человеческой жизни", - указывает Сукачев. Но он отмечает, что это никак не коррелируется с политической картиной. "Всегда мир горит[...]. Всегда идет война. Всегда гибнут люди..." - добавляет он.

Об Иване Охлобыстине

"Я почувствовал что-то ужасное", - высказался Гарик Сукачев о речи Ивана Охлобыстина на Красной площади.

Он рассказал как Охлобыстин с женой, дочерью и другом ездили в Донецк снимать документальный фильм. Там на тот момент шли реальные военные действия. Два раза они чудом избежали смерти от ракеты. Там им дали охрану - два человека, которые с 2014 года находятся в окопах.

Здесь Сукачев делает ремарку на то, что ему все равно, кто он "колорад или путинойд". В данном случае он просто рассказывает историю.

"Ивану выдали пистолет боевой и сказали: "Вы находитесь, ребята, там, где идут военные действия. И вот Иван, дорогой, что ты должен сделать. Ты должен застрелить жену, дочь, этого парня, а потом себя. Потому что плен… вы себе не представляете, что с вами сделает[…]. И две недели человек здесь, с пистолетом[…]. Мы с вами не находились там, а он находился", - вспоминает он.