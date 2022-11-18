"У нас у всех непросто на душе", - говорит российский рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью Николаю Солодникову. Он не отрицает, что тяжело переносит происходящее, и уверен, что есть много людей, у которых на душе радостно.
Гарик Сукачев: "Алла Пугачева - национальное достояние. Величайшая женщина"
О жизни после 24 февраля
24 февраля Гарик Сукачев снимался в новогоднем фильме, а потому узнал о войне только во второй половине дня.
"Первые дня четыре мне было неимоверно тяжело. Не только мне, но и всей съемочной группе". Было трудно объяснить себе, зачем продолжать что-то делать.
Потом появилось чувство личной вину, которое держало и долго не отпускало. "Внутренние метания и страдания, которые никуда не денутся очень долго". У него не возникало чувство с кем-то поговорить. Он хотел много быть дома со своей семьей.
Тема войны в семье не поднимается. Происходящее только укрепило их, сделало сплоченнее. Гарик Сукачев говорит, что после войны он на все смотрит иначе. Он видит, что люди раскрылись сейчас с других сторон.
"Я свою ответственность перед отечеством чувствую в самом главном [...]. У меня есть обязанность быть с людьми. Им так худо. также как и мне. Но за то у меня есть право быть с ними два часа на концерте и сделать все, чтобы на эти два часа им перестало быть худо [...]. В этом искусство похоже на религию", - поясняет он.
Сукачев подчеркивает, что до этого его жизнь было безмятежна, а теперь это не так. Теперь для него лично все по другому. "Ничего не может быть дороже человеческой жизни", - указывает Сукачев. Но он отмечает, что это никак не коррелируется с политической картиной. "Всегда мир горит[...]. Всегда идет война. Всегда гибнут люди..." - добавляет он.
Об Иване Охлобыстине
"Я почувствовал что-то ужасное", - высказался Гарик Сукачев о речи Ивана Охлобыстина на Красной площади.
Он рассказал как Охлобыстин с женой, дочерью и другом ездили в Донецк снимать документальный фильм. Там на тот момент шли реальные военные действия. Два раза они чудом избежали смерти от ракеты. Там им дали охрану - два человека, которые с 2014 года находятся в окопах.
Здесь Сукачев делает ремарку на то, что ему все равно, кто он "колорад или путинойд". В данном случае он просто рассказывает историю.
"Ивану выдали пистолет боевой и сказали: "Вы находитесь, ребята, там, где идут военные действия. И вот Иван, дорогой, что ты должен сделать. Ты должен застрелить жену, дочь, этого парня, а потом себя. Потому что плен… вы себе не представляете, что с вами сделает[…]. И две недели человек здесь, с пистолетом[…]. Мы с вами не находились там, а он находился", - вспоминает он.
Сукачев поясняет, что он никого не оправдывает. Он тоже с ужасом относится к этой речи. Но он знает Охлобыстина как смелого и честного человека. Это его лучший друг. Музыкант верит, что зверства есть с обоих сторон. Но это война:
"Я никого не оправдываю. Все осталось в истории. Все сказано... Они каждый день в церкви".
Об Алле Пугачевой
Гарик Сукачев не помнит как познакомился с Примадонной. Это было очень давно:
"Алла Борисовна - национальное достояние. Это наше все. Гордость. Величайшая женщина", - говорит он.
Музыкант отмечает, что началась жуткая травля. Разве в другие времена иначе что-то происходило. Он испытывает презрение к некоторым комментаторам:
"Алла Борисовна - это большущая потеря для нашей страны. Это великая женщина, как гражданин. Которая столько сделала для людей и страны. Человек колоссальной отваги".
Видео: интервью с Гариком Сукачевым
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