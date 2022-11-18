Ксения Собчак публично принесла извинения главе "Ростеха"

Директор по особым поручениям "Ростеха" и муж Тины Канделаки Василий Бровко, который также находится в статусе свидетеля, тоже на днях дал показания. Бровко якобы первым увидел пост и рассказал о нем Чемезову. Тот поручил Бровко "разобраться с данной ситуацией", в результате чего представители Telegram-канала запросили 10 млн рублей за годовой блок на негатив и еще 1 млн рублей за удаление публикации.

24 октября при передаче 800 тысяч рублей был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Получение этой суммы он признал в суде. Позже по этому же делу были задержаны экс-главред Tatler Ариан Романовский и администратор канала "Тушите свет" Тамерлан Бигаев.

В доме Ксении Собчак произошли обыски. Сама она в этот момент покинула Россию. Из подозреваемой она стала свидетелем. После этого журналистка вернулась в Россию. Ранее она призналась, что других своих сотрудников она вывезла из РФ.