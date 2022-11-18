Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram--канале пост, в котором принесла извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову в связи с делом о вымогательстве.
Ксения Собчак публично принесла извинения главе "Ростеха"
Ксения Собчак напомнила, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела и находятся в СИЗО. По ее словам, политического контекста здесь нет и задержанные "искренне сожалеют о случившемся".
Теперь и судьбу будет решать суд. Собчак выразила надежду, что правоохранительные органы проявят "сочувствие и снисхождение".
"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", - написала она.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ксения Собчак посетила офис главы "Ростеха" - предположительно, чтобы договориться с руководством корпорации об урегулировании конфликта.
Напомним, что недавно Романовский и Бигаев дали показания, в которых заявили, что именно Ксения Собчак является владелицей Telegram-канала "Тушите свет", после публикации в нем и начался скандал. По сведениям Telegram-канала Baza, именно Собчак распорядилась опубликовать там пост о дне рождения миллиардера Андрея Бокарева, на котором присутствовал Сергей Чемезов. Позднее за удаление этого поста и вымогались деньги.
Директор по особым поручениям "Ростеха" и муж Тины Канделаки Василий Бровко, который также находится в статусе свидетеля, тоже на днях дал показания. Бровко якобы первым увидел пост и рассказал о нем Чемезову. Тот поручил Бровко "разобраться с данной ситуацией", в результате чего представители Telegram-канала запросили 10 млн рублей за годовой блок на негатив и еще 1 млн рублей за удаление публикации.
24 октября при передаче 800 тысяч рублей был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Получение этой суммы он признал в суде. Позже по этому же делу были задержаны экс-главред Tatler Ариан Романовский и администратор канала "Тушите свет" Тамерлан Бигаев.
В доме Ксении Собчак произошли обыски. Сама она в этот момент покинула Россию. Из подозреваемой она стала свидетелем. После этого журналистка вернулась в Россию. Ранее она призналась, что других своих сотрудников она вывезла из РФ.
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