Ксения Собчак: "Да, я в беде. Видимо, в большой беде"

"Сейчас я не захожу в Telegram так часто, как обычно, потому что все мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, с моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатым, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: "А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?". Два молодых парня могут сесть на срок до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?" - написала Ксения.

Собчак возмутил журналист Плющев, который в середине своего эфира под названием "Сжечь Собчак" говорит, что он не ретвитит канал "Осторожно, новости" и все, что связано с Собчак - это плохо и неправда, а потом в этом же эфире дважды распространяет фейковые новости.