Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак впервые высказалась в своем Telegram-канале об отъезде из РФ.
Ксения Собчак: "Да, я в беде. Видимо, в большой беде"
"Сейчас я не захожу в Telegram так часто, как обычно, потому что все мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, с моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатым, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: "А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?". Два молодых парня могут сесть на срок до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?" - написала Ксения.
Собчак возмутил журналист Плющев, который в середине своего эфира под названием "Сжечь Собчак" говорит, что он не ретвитит канал "Осторожно, новости" и все, что связано с Собчак - это плохо и неправда, а потом в этом же эфире дважды распространяет фейковые новости.
"Сначала, журналист Плющев, ты врешь про мою маму и голосование, потом совершенно по-скотски извиняешься, мямля... "кстати, простите, меня ввела в заблуждение пропаганда, ах, ох, я конечно, повел себя непрофессионально, но часть вины еще лежит на пропаганде, а не на мне, такие времена". Ну ладно. Но как насчет того, чтобы извиниться за то, что ты распространяешь информацию про фейковый канал "Тушите свет", в котором специально сейчас дискредитируют меня, стравливают со всеми, анонсируют какие-то черные расследования против всех на свете... То есть ты не просто врешь, ты шьешь нам всем статьи какие-то, выдавая фейковый за наш? Что будет дальше?" - спрашивает журналистка.
Ксения Собчак пояснила, что все началось с того, что 27 октября в эфире Breakfast Show журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр сослались на фейковый канал "Тушите свет", сказав, что это канал, где 30 000 подписчиков. Но на настоящем канале "Тушите свет" на тот момент было 20+ тысяч.
"Две лжи подряд в эфире - это прям уровень. Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер", - заключила Собчак.
Напомним, 24 октября по обвинению в вымогательстве через Telegram-каналы были задержаны коммерческий директор журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. 26 октября в подмосковном доме Собчак прошли обыски. Сама знаменитость уехала из России в Литву через Беларусь по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает. Теперь Ксении Собчак грозит штраф до 200 тысяч рублей (около 3,2 тысячи евро) или 400 часов исправительных работ.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!