Председатель Сейма: темпы развития Латвии зависят от нашей смелости

"Латвия - это мы", - сказал спикер.

Смилтенс отметил, что сегодня мир уже не тот, что был год назад, имея в виду агрессию России в Украине. Это "встряхнуло нас", заставив за короткое время принять решения, которые долго откладывались, включая демонтаж прославляющих оккупацию памятников и переход на преподавание только на государственном языке, сказал спикер.

"Мы должны осознавать, что наша безопасность зависит прежде всего от нашей собственной смелости. Смелости видеть правду, настоящих врагов и друзей, смелости действовать", - сказал председатель Сейма.

Он подчеркнул, что это не только решимость взять в руки оружие, когда необходимо - смелость в наши дни необходима и предпринимателю, чтобы сохранять и развивать свой бизнес во время кризиса, учителю и врачу, чтобы продолжать свою ответственную работу, молодой семье, чтобы решиться завести ребенка.

Галерея: Торжественное заседание Сейма

Поэтому Латвии нужны госуправление и правительство, которые создают эту безопасность практическими, рациональными и продуманными действиями, которые работают сплоченно и эффективно решают важные проблемы.

"Мы сделали большой шаг в сторону от того, что называем наследием СССР, и влияния нашего имперского соседа. Шаг к уверенности в себе, самоуважению и будущему. Свобода и смелость создают почву, на которой должны прорасти новые ростки демократии, инноваций, экономики и участия людей", - сказал председатель парламента в своем выступлении.