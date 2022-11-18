Пт, 18.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Назван обладатель награды "Рижанин года"

rus.tvnet.lv
Назван обладатель награды "Рижанин года"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Лауреаты награды "Рижанин года" на совместной фотографии
Лауреаты награды "Рижанин года" на совместной фотографии Фото: Lita Millere/LETA

Рижская дума в пятницу на торжественном заседании в честь провозглашения независимости Латвийской Республики присудила награду "Рижанин года" обществу Tavi draugi, которая оказывает помощь военным беженцам из Украины.

Представители общества в свою очередь выразили благодарность всем, кто принимал участие в ее работе, поддерживая и оказывая помощь украинским беженцам.

Кроме того, дума также вручила благодарственную грамоту создателю благотворительной акции "Twitter конвой для Украины" Рейниса Позняку. Активист поблагодарил всех, кто жертвовал, и добровольцев, "без которых бы ничего не произошло", а также присутствующих коллег, которые продолжают работу, не останавливаясь. Поблагодарил он за поддержку Украины также депутатов Рижской думы и правительство.

Благодарственную грамоту получил и музыкант Ральфс Эйландс, который организовывал концерты и акции в поддержку Украины. Эйландс поблагодарил за награду, отметив, что очень ценит ее. Музыкант сказал, что гордится тем, что он рижанин, и призвал и других чувствовать себя гордыми.

Благодарность в виде грамоты Рижская дума выразила и основателю благотворительного кафе Borščs Гирту Славиньшу. получив награду, активист отметив, что у его проекта сложная суть - он вообще не должен был существовать. "С другой стороны, он показал, что люди - фантастические", - сказал Славиньш.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх