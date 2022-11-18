Назван обладатель награды "Рижанин года"

Представители общества в свою очередь выразили благодарность всем, кто принимал участие в ее работе, поддерживая и оказывая помощь украинским беженцам.

Кроме того, дума также вручила благодарственную грамоту создателю благотворительной акции "Twitter конвой для Украины" Рейниса Позняку. Активист поблагодарил всех, кто жертвовал, и добровольцев, "без которых бы ничего не произошло", а также присутствующих коллег, которые продолжают работу, не останавливаясь. Поблагодарил он за поддержку Украины также депутатов Рижской думы и правительство.

Благодарственную грамоту получил и музыкант Ральфс Эйландс, который организовывал концерты и акции в поддержку Украины. Эйландс поблагодарил за награду, отметив, что очень ценит ее. Музыкант сказал, что гордится тем, что он рижанин, и призвал и других чувствовать себя гордыми.

Благодарность в виде грамоты Рижская дума выразила и основателю благотворительного кафе Borščs Гирту Славиньшу. получив награду, активист отметив, что у его проекта сложная суть - он вообще не должен был существовать. "С другой стороны, он показал, что люди - фантастические", - сказал Славиньш.