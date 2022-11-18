Левитс на параде: Вооруженные силы готовы защитить своих граждан и территорию страны

Латвийские военнослужащие и земессарги хорошо обучены, хорошо оснащены и преданы своей стране, подчеркнул президент.

"Мы продолжим укреплять обороноспособность и стойкость Латвии", - сказал Левитс, добавив, что в ближайшие годы ресурсы вооруженных сил значительно увеличатся. Будет введена Служба государственной обороны, во всех школах будут введены уроки обороны. "Наше общество станет более знающим и устойчивым к любым угрозам", - сказал Левитс.

Он подчеркнул, что укреплять нужно и внутреннюю безопасность страны - столь же последовательно, как и НВС.

По словам президента, пограничники, полицейские, пожарные и спасатели ежедневно стоят на страже, чтобы страна могла жить спокойно.

Левитс подчеркнул, что единство армии и народа имеет большое значение, потому что "мы вместе выступаем за Латвию". Также Латвию поддерживают западные союзники. "Мы благодарны за ощущение надежного плеча. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас и высоко ценим вашу солидарность и приверженность делу защиты нашей страны", - сказал президент.

Он отметил, что Латвия поддерживает Украину, ее мужественную армию и народ. "Украина защищает себя и в то же время нас - весь западный мир", - сказал Левитс, добавив, что Латвия будет солидарна с Украиной столько, сколько потребуется.

"Государственное волеизъявление латвийцев неизменно и вечно. Всегда будем стоять за Латвию!" - призвал президент, поздравив участников парада и зрителей со 104-й годовщиной основания государства и пожелав долгого века Латвии.