Фото ⟩ В честь Дня независимости Латвии в Огре устроили грандиозный салют

Салют длился девять минут под песню "Солнце, Гром, Даугава".

Салют привлек не только местных жителей, но и гостей из других городов, так как в некоторых местах образовались пробки.

Уже сообщалось, что в пятницу в 19:00 на берегу Даугавы возле объекта экологического дизайна "Огрский маяк" состоится салют, посвященный 104-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Учитывая геополитическую ситуацию и энергетический кризис, большинство других крупных городов не устраивают праздничные фейерверки 18 ноября и в конце года. Не будет фейерверков и в столице Риге.

Фестиваль света Staro Rīga в этом году в Риге не состоится. В центре Риги и ее окрестностях праздничную атмосферу дополнит живой огонь. В день рождения страны торжества проходят и в микрорайонах. В парке Аркадия, в парке Дворца культуры Ziemeļblāzma, в Латгальском парке, возле Дворца культуры VEF и на Домской площади проходит трансляция мероприятия на площади Свободы, совместное исполнение гимна Латвии, а также выступление рижских хоров.

В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день следит за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами.