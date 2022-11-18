День независимости Латвии: обращение президента, военный парад и факельное шествие

Что происходило раньше?

Праздничные мероприятия начались с самого утра: в 8 часов латвийские студенты собрались на традиционное памятное шествие от главного здания Латвийского университета до Рижского братского кладбища.

Галерея: Шествие студентов 18 ноября

Шествие прошло в честь провозглашения Латвийской Республики и павших в боях за свободу. В нем ежегодно принимает участие более 1000 человек.

А если вы вдруг пытаетесь пробраться пешком или на велосипеде через Вантовый мост, то не пытайтесь! Он закрыт:

Президент Эгил Левитс поздравил жителей Латвии с праздником

"Поздравляю всех с государственным праздником, 104-й годовщиной провозглашения латвийского государства! Я думаю, это тот день, когда мы можем посмотреть назад и подумать, чего мы достигли. Подумать обо всем хорошем, о том, как мы нашу страну до сих пор развивали и как мы будем это делать и впредь.

Я думаю, смысл этого дня в этом: давайте подумаем хорошее о нашем государстве", - заявил президент, отметив, что народ Латвии должен быть единым.

"Мы - люди, которые, когда трудно, сплачиваются, чтобы эти трудности преодолеть, это особенность латышей", - отметил Левитс.

Мэр Риги Мартиньш Стакис поздравил жителей с праздником

В годовщину провозглашения Латвийской Республики мэр Риги Мартиньш Стакис пожелал латвийцам беречь свои крепкие корни и помнить о будущем - каждом человеке, который старается сделать страну умнее, гуманнее и счастливее.