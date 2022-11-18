Что известно о "видео с расстрелом российских военных в Украине"

Однако эта версия событий была оспорена пророссийскими СМИ, которые утверждают, что военнослужащие украинской 80-й воздушно-десантной бригады совершили внесудебную казнь над российскими военными.

17 ноября появились другие кадры того же инцидента - на этот раз снятые украинскими солдатами непосредственно на месте событий. На них они находятся во дворе фермы и приказывают выходить российским солдатам, укрывшимся в сарае.

Они наводят оружие на вышедших военных и спрашивают, кто из них офицер и все ли покинули здание.

Человек, который, предположительно, открыл огонь по украинским военным Фото: BBC

На этих кадрах также виден военный в более темной форме, который, как кажется, открывает огонь по украинцам, в то время как остальные пленные россияне лежат на земле.

После этого камера падает на землю, слышен звук выстрелов.

Что удалось установить Би-би-си

Съемка с дрона и кадры, сделанные на месте событий, похоже, демонстрируют один и тот же инцидент. На обоих видео видна входная дверь, а также что-то, похожее на красную игрушечную машину, во дворе дома.

Что еще более важно, на обоих видео совпадают позы, в которых лежат солдаты - и до гибели, и после.

Это военное преступление?

Минобороны России осудило случившееся как "намеренное и методичное" убийство выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих.