Министерство обороны России обвинило украинских военных в расстреле российских солдат, сдавшихся в плен. Обвинения были выдвинуты на основе опубликованной в телеграм-каналах видеозаписи. Ее подлинность пока не подтверждена. Украинские власти эти кадры пока также не комментировали.
Что известно о "видео с расстрелом российских военных в Украине"
Видеозаписи, на которых, как утверждается, украинские солдаты в Луганской области якобы расстреливают российских военных (сам момент расстрела на видео не запечатлен), вызвали бурную реакцию российских властей.
Помимо минобороны, назвавшего произошедшее "кровавой расправой", обвинения в адрес украинских военных выдвинули министерство иностранных дел, Совет по правам человека при президенте, российская уполномоченная по правам человека и Следственный комитет. Они заявили, что обратились во множество международных организаций с требованием расследовать предполагаемый расстрел пленных.
Украинские чиновники от комментариев пока воздерживаются.
Команда BBC Reality Check изучила видеозаписи, чтобы составить предположительную картину произошедшего.
Предупреждение: текст содержит описание сцен насилия.
Что известно на данный момент
Инцидент, попавший на видео, произошел в субботу 12 ноября или раньше, в поселке Макеевка на линии фронта в Луганской области.
Вечером в этот день и 13 ноября на украинских сайтах появились кадры, снятые с дрона, на которых видны тела российских военных, лежащие на земле во дворе сельского дома.
В публикациях в соцсетях, сопровождавших эту запись, говорилось о минометном обстреле, убившем российских солдат, изображения были также включены в видео минобороны Украины о боевых действиях в районе Макеевки.
Однако эта версия событий была оспорена пророссийскими СМИ, которые утверждают, что военнослужащие украинской 80-й воздушно-десантной бригады совершили внесудебную казнь над российскими военными.
17 ноября появились другие кадры того же инцидента - на этот раз снятые украинскими солдатами непосредственно на месте событий. На них они находятся во дворе фермы и приказывают выходить российским солдатам, укрывшимся в сарае.
Они наводят оружие на вышедших военных и спрашивают, кто из них офицер и все ли покинули здание.
На этих кадрах также виден военный в более темной форме, который, как кажется, открывает огонь по украинцам, в то время как остальные пленные россияне лежат на земле.
После этого камера падает на землю, слышен звук выстрелов.
Что удалось установить Би-би-си
Съемка с дрона и кадры, сделанные на месте событий, похоже, демонстрируют один и тот же инцидент. На обоих видео видна входная дверь, а также что-то, похожее на красную игрушечную машину, во дворе дома.
Что еще более важно, на обоих видео совпадают позы, в которых лежат солдаты - и до гибели, и после.
Это военное преступление?
Минобороны России осудило случившееся как "намеренное и методичное" убийство выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих.
Убийство или ранение комбатанта, сложившего оружие и сдавшегося, является военным преступлением. Однако ложная сдача в плен также противоречит правилам войны, а в этом случае одна из воюющих сторон, похоже, устроила засаду.
На этой неделе управление Верховного комиссариата ООН по правам человека выпустило доклад, посвященный условиям содержания военнопленных в ходе войны в Украине.
При подготовке доклада сотрудники ООН опросили 159 украинцев, побывавших в российском плену, и 175 россиян, вернувшихся из украинского плена. Авторы доклада заявили, что пыткам в плену подвергались и те и другие, но в российском плену жестокое обращение носило систематический характер.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ: »Кто хочет - на передовую, кто не хочет - к прокурору». Как российские мобилизованные гибнут в Украине
- РЕПОРТАЖ: Ученики эльфов: как устроено движение сопротивления в Украине
- АНАЛИЗ: "Вынужденная стратегическая пауза" в войне в Украине. Кому она будет выгодна?
- РАССЛЕДОВАНИЕ: "Каждый из нас считает себя виноватым". Как россияне семьями уходят на войну