По всей Латвии обледенели дороги

Практически на всех основных дорогах страны, а также на региональных дорогах в Даугавпилсе, Краславе, Резекне, Прейли, Балви, Лудзе, Гулбене, Валке, Валмиере, Цесисе, Лимбажи, Айзкраукле, Огре, Бауске, Елгаве, Добеле, Тукумсе, Талси и в окрестностях Кулдиги условия движения затруднены.

Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами. К работам по содержанию дорог привлечена 131 единица зимней техники.

LVC предупреждает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости движения и соблюдать безопасную дистанцию.

На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который особенно опасен, поскольку его трудно заметить.

Он появляется при замерзании водного конденсата. Чаще всего он может образоваться на мостах, путепроводах, в лесах, а также вблизи водоемов.

Фото: Туман в Риге