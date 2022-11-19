В пятницу, 18 ноября, на запад штата Нью-Йорк обрушился сильный снегопад и метель. Это принесло сильные порывы ветра и сугробы. И вынудило миллионы жителей оставаться дома, сообщают зарубежные СМИ.
Сильный снегопад обрушился на запад штата Нью-Йорк
Сильный мокрый снег, начавшийся вечером 17 ноября, наблюдался в нескольких городах США, прилегающих к Онтарио и озеру Эри.
Во второй половине дня 18 ноября дороги в регионе были перекрыты, в том числе на некоторых участках коммерческое движение. Посещение школ и другие общественные мероприятия были отменены.
Губернатор Нью-Йорка объявила чрезвычайное положение в районах Буффало и Уотертауна в связи с предстоящим снегопадом с 16:00 по восточному времени в четверг, закрыв участок автострады. Посещение школ и другие общественные мероприятия были отменены.
Галерея: В штате Нью-Йорк бушует сильная метель
На сегодняшний день было два случая смерти, связанных с остановкой сердца, которые случились из-за уборки снега.
По данным FlightAware.com, около 70% вылетающих рейсов были отменены в аэропорту Буффало.
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