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Сильный снегопад обрушился на запад штата Нью-Йорк

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Сильный снегопад обрушился на запад штата Нью-Йорк
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Снегопад в США
Снегопад в США Фото: Reuters/ScanPix

В пятницу, 18 ноября, на запад штата Нью-Йорк обрушился сильный снегопад и метель. Это принесло сильные порывы ветра и сугробы. И вынудило миллионы жителей оставаться дома, сообщают зарубежные СМИ.

Сильный мокрый снег, начавшийся вечером 17 ноября, наблюдался в нескольких городах США, прилегающих к Онтарио и озеру Эри. 

Во второй половине дня 18 ноября дороги в регионе были перекрыты, в том числе на некоторых участках коммерческое движение. Посещение школ и другие общественные мероприятия были отменены.

Губернатор Нью-Йорка объявила чрезвычайное положение в районах Буффало и Уотертауна в связи с предстоящим снегопадом с 16:00 по восточному времени в четверг, закрыв участок автострады. Посещение школ и другие общественные мероприятия были отменены.

Галерея: В штате Нью-Йорк бушует сильная метель

На сегодняшний день было два случая смерти, связанных с остановкой сердца, которые случились из-за уборки снега.

По данным FlightAware.com, около 70% вылетающих рейсов были отменены в аэропорту Буффало.

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