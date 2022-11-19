Массированный ракетный удар по Украине, который Россия нанесла 15 ноября, вновь поднял вопрос о российских запасах дальних ракет. Об этом пишет газета New York Times. 15 ноября было выпущено 96 ракет, сообщается, что это был самый массированный удар за последнее время, пишет Русская служба BBC.
New York Times: как Россия смогла запустить так много ракет?
Ранее многие эксперты говорили, что запасы ракет в России заканчиваются и это приведет к сокращению обстрелов украинских критических объектов инфраструктуры.
The New York Times публикует четыре версии того, почему Россия смогла нанести столь массированный удар после более чем полугода войны. Пересказывает Русская служба BBC.
Первая версия: Россия закупает ракеты в Северной Корее и Иране
Западная разведка утверждает, что Россия обратилась к КНДР с запросом на поставку боеприпасов. Тегеран уже поставляет Москве беспилотники, которые она использует как крылатые ракеты.
Спикер ВВС Украины Юрий Игнат недавно заявил, что Иран поставит России и баллистические ракеты. Северная Корея отрицает поставки оружия России. А МИД Ирана только недавно вынужден был признать, что Тегеран поставлял России беспилотники, при этом утверждая, что это произошло еще до российского вторжения в Украину.
Вторая версия: Россия может сама пополнять свои арсеналы
Согласно анализу агентства Jane's Defense, Россия, вероятно, сумела заранее накопить запас микрочипов и других компонентов, необходимых для производства высокоточного оружия.
Возможно, эти запасы копились несколько лет. Кроме того, производство ракет могло ускориться еще до войны, а теперь, по информации Jane's Defense, многие российские заводы работают в три смены и без выходных.
Третья версия: Россия использует больше противовоздушных ракет, экономя крылатые
Российские войска уже применяют ракеты ЗРК С-300 против наземных целей. Это дало повод западным экспертам предположить, что запасы крылатых и баллистических ракет, предназначенных для ударов по земле, сократились.
Четвертая версия: у России изначально имелся большой запас ракет на случай войны с НАТО
О точных размерах российского ракетного арсенала на Западе, вероятно, мало кто знает, если это вообще кому-то известно. Но на Западе полагают, что Москва всерьез опасается того, что война с НАТО может начаться, и сохраняет некий неприкосновенный запас ракет на этот случай. Был ли он распечатан и задействован в ходе удара 15 ноября, неизвестно.
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