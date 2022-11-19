New York Times: как Россия смогла запустить так много ракет?

Возможно, эти запасы копились несколько лет. Кроме того, производство ракет могло ускориться еще до войны, а теперь, по информации Jane's Defense, многие российские заводы работают в три смены и без выходных.

Третья версия: Россия использует больше противовоздушных ракет, экономя крылатые

Российские войска уже применяют ракеты ЗРК С-300 против наземных целей. Это дало повод западным экспертам предположить, что запасы крылатых и баллистических ракет, предназначенных для ударов по земле, сократились.

Четвертая версия: у России изначально имелся большой запас ракет на случай войны с НАТО

О точных размерах российского ракетного арсенала на Западе, вероятно, мало кто знает, если это вообще кому-то известно. Но на Западе полагают, что Москва всерьез опасается того, что война с НАТО может начаться, и сохраняет некий неприкосновенный запас ракет на этот случай. Был ли он распечатан и задействован в ходе удара 15 ноября, неизвестно.