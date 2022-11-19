"Притворись моей мамой!": побег 10-летнего мальчика от преследования стал сенсацией

Сэмми возвращался домой из школы, когда за ним стала идти женщина. Она обратилась к мальчику, сказала, что знает его папу, спросила, где сейчас его отец и семья. Потом она все настойчивее предлагала мальчику пойти с ней в супермаркет, где пообещала купить ему все, что он захочет.

Камеры наблюдения небольшого магазина зафиксировали момент, когда мимо магазина проходят мальчик и женщина. Через секунду мальчик резко поворачивается и заходит в магазин, где подходит к кассиру и что-то шепчет ей на ухо. Подозрительная женщина остается стоять в дверях магазина.

Позже отец мальчика рассказал телеканалу, что Сэмми шептал кассиру: "Притворись моей мамой. Эта женщина преследует меня!"

Сотрудница супермаркета велела мальчику оставаться в помещении, а сама пошла к выходу и закрыла дверь магазина.

Позже отец мальчика рассказал журналистам, что плакал, просматривая записи с камер наблюдения. Он видел, как Сэмми буквально трясся от страха, когда входил в супермаркет.

"Очень тревожно видеть записи о том, как ваш ребенок обращается за помощью, потому что боится за свою жизнь", - прокомментировал он увиденное.

Полицейское управление Поттстауна сообщило, что полиция установила местонахождение женщины, которая также подозревается в психическом расстройстве. Дело все еще расследуется.