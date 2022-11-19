Десятилетний Сэмми Грин только что стал известен на весь штат Пенсильвания, так как по телевидению была показана история его побега от, вероятно, похитителей. Портал Insider описал, как ребенка пытались похитить средь бела дня.
"Притворись моей мамой!": побег 10-летнего мальчика от преследования стал сенсацией
Сэмми возвращался домой из школы, когда за ним стала идти женщина. Она обратилась к мальчику, сказала, что знает его папу, спросила, где сейчас его отец и семья. Потом она все настойчивее предлагала мальчику пойти с ней в супермаркет, где пообещала купить ему все, что он захочет.
Камеры наблюдения небольшого магазина зафиксировали момент, когда мимо магазина проходят мальчик и женщина. Через секунду мальчик резко поворачивается и заходит в магазин, где подходит к кассиру и что-то шепчет ей на ухо. Подозрительная женщина остается стоять в дверях магазина.
Позже отец мальчика рассказал телеканалу, что Сэмми шептал кассиру: "Притворись моей мамой. Эта женщина преследует меня!"
Сотрудница супермаркета велела мальчику оставаться в помещении, а сама пошла к выходу и закрыла дверь магазина.
Позже отец мальчика рассказал журналистам, что плакал, просматривая записи с камер наблюдения. Он видел, как Сэмми буквально трясся от страха, когда входил в супермаркет.
"Очень тревожно видеть записи о том, как ваш ребенок обращается за помощью, потому что боится за свою жизнь", - прокомментировал он увиденное.
Полицейское управление Поттстауна сообщило, что полиция установила местонахождение женщины, которая также подозревается в психическом расстройстве. Дело все еще расследуется.
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