В ночь на воскресенье, 20 ноября, в Латгале и Видземе будет идти снег, во многих местах образуется снежный покров толщиной около десяти сантиметров, прогнозируют синоптики.
Готовимся к сугробам: ночью в Латвии выпадет до 10 см снега
Еще более сильный снегопад ожидается местами на Курземском побережье Рижского залива; самый глубокий слой снега образуется на мысе Колка. При этом в юго-западной части страны снега будет мало или совсем не будет.
Начиная с юга небо во многих местах начнет проясняться. При слабом ветре температура воздуха ночью и утром понизится до -5...-9 градусов, при ясной погоде - местами до -14 градусов.
В воскресенье будет выглядывать солнце, местами пройдет небольшой снег. Ветер - южный от слабого до умеренного, воздух не прогреется выше -1...-6 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, ночью пойдет снег. Ночь будет безветренной, температура воздуха утром понизится до -6 градусов, в пригороде - до -10 градусов. Днем будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до -3...-4 градусов.
Галерея: Сильный снегопад в Риге
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