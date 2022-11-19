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По всей Латвии из-за снегопада затруднено движение

rus.tvnet.lv
По всей Латвии из-за снегопада затруднено движение
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Вечером в субботу, 19 ноября, из-за осадков затруднено движение по основным магистралям Латвии, особенно в Латгале, Земгале и Курземе, следует из оперативной информации Latvijas Valsts ceļi (LVC).

В окрестностях Резекне, Прейли, Даугавпилса, Балви, Гулбене, Алуксне, Цесиса, Лимбажи, Валки, Екабпилса, Айзкраукле, Огре, Добеле, Салдуса, Лиепаи, Талси и Вентспилса движение по местным дорогам также затруднено.

Синоптики предупреждают, что в Латгале и Видземе в ночь на воскресенье будет долго идти снег, во многих местах образуется слой снега толщиной около десяти сантиметров. Еще более сильный снегопад ожидается местами на Курземском побережье Рижского залива, а самый глубокий снежный покров прогнозируется в Колкасрагсе.

Во время снегопада дороги будут скользкими, а видимость - затруднена, предупреждают синоптики и спасательная служба.

Подразделение зимней сервисной техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs очищает скользкие участки дорог и посыпает их противоскользящими материалами.

Департамент коммуникаций Рижской думы сообщает, что столичное самоуправление готово к очистке улиц с использованием 99 единиц техники.

Все имеющиеся в распоряжении самоуправления 67 единиц техники в настоящее время готовы для уборки дорог, а 32 единицы техники готовы для ухода за тротуарами в историческом центре Риги и вблизи муниципальных территорий в других частях города.

По окончании снегопада в первую очередь будут убраны главные улицы Риги, мосты, путепроводы и велосипедные дорожки, а затем работы по очистке будут проведены на близлежащих улицах. Также от снега очистят пешеходные переходы и 1600 остановок общественного транспорта в Риге.

LVC предупреждает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и безопасной дистанции. На дорогах также может образовываться так называемый черный лед, который незаметен и который водитель ощущает только тогда, когда начинает выполнять маневры на автомобиле - тормозить, маневрировать рулем и педалями.

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