Вечером в субботу, 19 ноября, из-за осадков затруднено движение по основным магистралям Латвии, особенно в Латгале, Земгале и Курземе, следует из оперативной информации Latvijas Valsts ceļi (LVC).
По всей Латвии из-за снегопада затруднено движение
В окрестностях Резекне, Прейли, Даугавпилса, Балви, Гулбене, Алуксне, Цесиса, Лимбажи, Валки, Екабпилса, Айзкраукле, Огре, Добеле, Салдуса, Лиепаи, Талси и Вентспилса движение по местным дорогам также затруднено.
Синоптики предупреждают, что в Латгале и Видземе в ночь на воскресенье будет долго идти снег, во многих местах образуется слой снега толщиной около десяти сантиметров. Еще более сильный снегопад ожидается местами на Курземском побережье Рижского залива, а самый глубокий снежный покров прогнозируется в Колкасрагсе.
Во время снегопада дороги будут скользкими, а видимость - затруднена, предупреждают синоптики и спасательная служба.
Подразделение зимней сервисной техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs очищает скользкие участки дорог и посыпает их противоскользящими материалами.
Департамент коммуникаций Рижской думы сообщает, что столичное самоуправление готово к очистке улиц с использованием 99 единиц техники.
Все имеющиеся в распоряжении самоуправления 67 единиц техники в настоящее время готовы для уборки дорог, а 32 единицы техники готовы для ухода за тротуарами в историческом центре Риги и вблизи муниципальных территорий в других частях города.
По окончании снегопада в первую очередь будут убраны главные улицы Риги, мосты, путепроводы и велосипедные дорожки, а затем работы по очистке будут проведены на близлежащих улицах. Также от снега очистят пешеходные переходы и 1600 остановок общественного транспорта в Риге.
LVC предупреждает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и безопасной дистанции. На дорогах также может образовываться так называемый черный лед, который незаметен и который водитель ощущает только тогда, когда начинает выполнять маневры на автомобиле - тормозить, маневрировать рулем и педалями.
‼️ Daudzviet sniegs valsts teritorijā apgrūtina braukšanu. Attēli no Valmieras šosejas (A3) Strenču, Daugavpils šosejas(A6) Ādmiņu un Zilupes, un Ventspils šoseja(A10), Talsu meteostacijām. Aicinām ieplānot papildu laiku ceļam, kā arī ievērot drošu distanci. pic.twitter.com/xBG8d4JbEj— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 19, 2022
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