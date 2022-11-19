По всей Латвии из-за снегопада затруднено движение

По окончании снегопада в первую очередь будут убраны главные улицы Риги, мосты, путепроводы и велосипедные дорожки, а затем работы по очистке будут проведены на близлежащих улицах. Также от снега очистят пешеходные переходы и 1600 остановок общественного транспорта в Риге.

LVC предупреждает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и безопасной дистанции. На дорогах также может образовываться так называемый черный лед, который незаметен и который водитель ощущает только тогда, когда начинает выполнять маневры на автомобиле - тормозить, маневрировать рулем и педалями.

‼️ Daudzviet sniegs valsts teritorijā apgrūtina braukšanu. Attēli no Valmieras šosejas (A3) Strenču, Daugavpils šosejas(A6) Ādmiņu un Zilupes, un Ventspils šoseja(A10), Talsu meteostacijām. Aicinām ieplānot papildu laiku ceļam, kā arī ievērot drošu distanci. pic.twitter.com/xBG8d4JbEj — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 19, 2022