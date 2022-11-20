О погибшей операторе-украинке Галине Хатчинс снимут документальный фильм

Известно, что производством документального фильма займется компания Story Syndicate.

Напомним, что во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла трагедия. Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряжен настоящими пулями. Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение. Еще одно ранение получил режиссер Джоэл Соуза.

Супруг погибшей Мэтт дал свое согласие на съемку ленты. У создателей картины будет эксклюзивный доступ к вещам Галины. Это позволит воспроизвести им полноценную картину, какой при жизни была оператор.

"Это позволит изобразить мощный портрет пути Хатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых востребованных кинематографистов независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения творчеству Хатчинс", – цитирует создателей фильма Variety.