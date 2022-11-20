Режиссером документального фильма о погибшей Галине Хатчинс станет Рэйчел Мэйсон, пишет TCH.
О погибшей операторе-украинке Галине Хатчинс снимут документальный фильм
Известно, что производством документального фильма займется компания Story Syndicate.
Напомним, что во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла трагедия. Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряжен настоящими пулями. Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение. Еще одно ранение получил режиссер Джоэл Соуза.
Супруг погибшей Мэтт дал свое согласие на съемку ленты. У создателей картины будет эксклюзивный доступ к вещам Галины. Это позволит воспроизвести им полноценную картину, какой при жизни была оператор.
"Это позволит изобразить мощный портрет пути Хатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых востребованных кинематографистов независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения творчеству Хатчинс", – цитирует создателей фильма Variety.
Режиссер Рэйчел Мэйсон призналась, что хотела снимать с Хатчинс фильмы, но вот снимает фильм о ней: "Мир потерял большую художницу, но я потеряла подругу. Этот фильм дает нам возможность поделиться ее человечностью и талантом с миром. Галине суждено было стать величием, до сих пор она им является".
Как сообщалось, во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust) в Нью-Мексико были застрелены два человека - 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Хатчинс на вертолете была доставлена в университетскую больницу Нью-Мексико, но скончалась от полученных травм. Джоэла Соузу доставили в другую больницу, где ему оказали неотложную медицинскую помощь.
Алек Болдуин обвиняет в халатности ответственную за оружие на площадке Ханну Гутьеррес-Рид, поставщика оружия и боеприпасов Сета Кенни, реквизитора Сару Закри и первого помощника режиссера Дэйва Холлса, который передал актеру пистолет и заверял, что тот безопасен.
Болдуин подчеркивает, что он заведовал только творческими вопросами, а безопасность оружия - это не его обязанность. Актер подчеркнул, что он пытался договориться с родственниками Хатчинс и взял на себя инициативу по выплате им компенсации. 64-летний актер просит закончить съемки, чтобы почтить память погибшей.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!