59-летняя Лолита Милявская дала большой концерт в Санкт-Петербурге, однако без происшествий не обошлось, пишет Teleprogramma.pro.
Концерт Лолиты в Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН
Концерт Лолиты в Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН
Лолита Милявская рассказала, что несколько зрителей настолько разбушевались в буфете, что организаторам пришлось вызвать представителей правопорядка.
"Не хотели покидать зал, требуя продолжения концерта", - сообщила Лолита в соцсетях.
Она подчеркнула, что, не считая этого инцидента, концерт получился "сказочным" и "сумасшедшим".
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