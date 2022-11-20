Концерт Лолиты в Петербурге закончился вызовом сотрудников ОМОН

Лолита Милявская рассказала, что несколько зрителей настолько разбушевались в буфете, что организаторам пришлось вызвать представителей правопорядка.

"Не хотели покидать зал, требуя продолжения концерта", - сообщила Лолита в соцсетях.

Она подчеркнула, что, не считая этого инцидента, концерт получился "сказочным" и "сумасшедшим".