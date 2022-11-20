Неоплаченный штраф за парковку автомобиля на стоянке через месяц может обернуться штрафом от коллекторской компании и повредить кредитной истории, сообщает программа Bez tabu.
Видео ⟩ "Почему сразу штраф от коллекторов?": житель не понимает владельцев парковки
Примерно через месяц после того, как Алвис воспользовался автостоянкой, он получил письмо от коллекторов. Сумма, которую нужно было заплатить за парковку, по его словам, очень маленькая - всего семь евро.
Однако сам по себе факт неприятный - есть риск испортить кредитную историю, поэтому Алвис хочет выяснить не только для себя, но и для других водителей, почему компания не присылает напоминание о том, что надо оплатить штраф, но тут же передает его коллекторам.
При расследовании этого дела становится ясно, что информация, предоставленная Алвисом, не единственная жалоба такого рода. Это приводит экспертов к выводу, что отсутствие единых правил обустройства парковок по-прежнему является актуальной проблемой на улицах столицы, а также во всей Латвии.
Специалисты поясняют, нет недостатка в случаях, когда жители обращались с подобными жалобами. Представитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Санита Гертмане сообщает, что в 2022 году было получено около 200 жалоб жителей на штрафы за парковку и связанные с этим проблемы.
Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)
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