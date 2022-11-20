На Камчатке активизировались вулканы. Ожидаются мощные извержения

Вулкан Ключевская сопка, который считается самым высоким из действующих вулканов в Евразии, выбрасывает раскаленную магму.

Ближайший населенный пункт к вулкану находится на расстоянии 50 км от подножья.

Перед извержением вулкана произошло землетрясение магнитудой 5,7.

"Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского - порядка 200 метров - только отдельные из них видны над кромкой", - рассказал российским СМИ директор Института вулканологии Алексей Озеров.

Также на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. За сутки он уже дважды выбросил столбы пепла на высоту около пяти км. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 км - извержение может начаться в любой момент.

"Потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу", - рассказали в Институте вулканологии.

Two volcanoes erupted simultaneously



In #Kamchatka, Klyuchevskaya Sopka, the highest volcano in Eurasia began to erupt.



In addition to it, the volcano #Shiveluch also awakened. Powerful eruptions are expected. pic.twitter.com/8exTfZcpIo — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2022