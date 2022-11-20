СМИ: Кадыров опубликовал видео обстрела АЭС, глава МАГАТЭ призвал прекратить стрельбу

По словам Кадырова, видео прислал командир ОМОНа "Ахмат", который с другими военными республики находится на территории станции.

Также об обстреле АЭС со стороны Украины сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Власти Украины эти заявления пока не комментировали.

На видео обстрела Запорожской АЭС уже отреагировал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который призвал немедленно прекратить обстрелы станции.

По данным "Медузы", Гросси подтвердил, что вечером 19 ноября и утром 20 ноября в районе станции возобновились обстрелы.

"Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожны. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем", - заявил Гросси, повторив призыв организовать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Во время войны проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.

Запорожская АЭС была захвачена российскими военными вскоре после вторжения в Украину. С тех пор станция неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга.