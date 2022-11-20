Крупный пожар в центре Москвы: погибли семь человек

Что известно

Пожар произошел в двухэтажном здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18, в котором размещаются магазин мебели и светильников и цветочный салон.

К вечеру появилась информация, что пожар локализован. Изначально РИА Новости со ссылкой на российские экстренные спецслужбы сообщает о гибели двух человек. Позднее МЧС заявило, что число погибших возросло до трех. Из здания эвакуировали семь человек. По словам очевидцев, некоторым удалось выбраться из здания самостоятельно.

К утру понедельника, 21 ноября, пожарные, работающие на разборе завалов, обнаружили тела семи погибших.

Площадь возгорания составила около 1900 кв. метров. Также сообщается, что позднее она увеличилась до 2500 кв. метров. По информации Baza, во время пожара мог произойти взрыв, из-за чего обрушились перекрытия между этажами на площади 500 кв. метров.

Пожару был присвоен третий уровень сложности.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы называл причинами пожара неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.