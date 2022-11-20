Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в преследовании "хищнических" амбиций в Африке и распространении там "антифранцузской" пропаганды, пишет информационное агентство Reuters.
Макрон обвинил Россию в реализации "хищнического проекта" в Африке
Такое мнение Макрон высказал, выступая на саммите франкоязычных стран в Тунисе. Президента Франции попросили ответить критикам, которые говорят, что Франция использует исторические экономические и политические связи в своих бывших колониях в своих интересах.
"Это видение подпитывают другие, это политический проект, - сказал Макрон в интервью TV5 Monde. - Я не дурак, многие инфлюенсеры, которые иногда выступают в ваших программах, получают деньги от русских. Мы их знаем".
"Многие державы, которые хотят усилить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но главным образом преследуя определенные интересы", - добавил он.
В последние годы в африканских странах Франция потерпела военные неудачи и потеряла влияние.
"Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике (ЦАР) или где-либо еще, чтобы увидеть, что российский проект, который идет там, чтобы оттеснить Францию, является хищническим проектом, - сказал Макрон. - Это делается при пособничестве российской военной хунты".
Франция, когда-то владевшая колониями в большей части Западной и Центральной Африки, имеет давние военные связи во всей франкоязычной части Африки. Французские войска в течение десяти лет находились в Мали в рамках антитеррористической операции. Критики называют французскую операцию провальной и обвиняют ее в дальнейшей дестабилизации региона.
В последние годы Франция также боролась с Россией за влияние в ряде африканских стран, в том числе в ЦАР и Мали, где дислоцируются группы российской частной военной компании организации "Вагнер".
Париж был вынужден вывести войска из Мали после того, как вооруженные силы африканской страны захватили власть в результате переворота 2020 года. Затем военачальники страны пригласили ЧВК "Вагнера" помочь в десятилетней битве против исламистских боевиков и разорвали связи с Францией.
Россия объявила, что "Вагнер" не представляет российское государство и не оплачивается из госсредств. Однако Евросоюз ввел санкции против компании, обвинив ее в проведении тайных операций по поручению российского правительства.
В отчете ООН за прошлый год говорится, что российские военные инструкторы и местные войска в ЦАР нападали на мирных жителей, убивали, занимали школы и устраивали повсеместные грабежи. В Кремле заявили, что это ложь.
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