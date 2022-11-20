Макрон обвинил Россию в реализации "хищнического проекта" в Африке

Такое мнение Макрон высказал, выступая на саммите франкоязычных стран в Тунисе. Президента Франции попросили ответить критикам, которые говорят, что Франция использует исторические экономические и политические связи в своих бывших колониях в своих интересах.

"Это видение подпитывают другие, это политический проект, - сказал Макрон в интервью TV5 Monde. - Я не дурак, многие инфлюенсеры, которые иногда выступают в ваших программах, получают деньги от русских. Мы их знаем".

"Многие державы, которые хотят усилить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но главным образом преследуя определенные интересы", - добавил он.

В последние годы в африканских странах Франция потерпела военные неудачи и потеряла влияние.

"Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике (ЦАР) или где-либо еще, чтобы увидеть, что российский проект, который идет там, чтобы оттеснить Францию, является хищническим проектом, - сказал Макрон. - Это делается при пособничестве российской военной хунты".