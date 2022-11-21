Спешка привела к аварии. Оба водителя совершали маневр на желтый свет

Оба водителя пострадавших автомобилей хотели завершить маневр на желтый сигнал светофора. Lexus ехал прямо по Ганибу дамбис, в свою очередь BMW поворачивала налево на улицу Уриекстес.

Наибольшие повреждения получила BMW. После аварии водитель автомобиля вместе с другом оттолкали машину на обочину, чтобы не мешать движению.

Обеим машинам, чтобы покинуть место ДТП, потребовалась помощь эвакуатора. К счастью, водители травм не получили.

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