Латвийцы за границей помогают обеспечивать автомобилями защитников Украины

В понедельник в Украину выехала автоколонна, прибывшая вчера вечером в Латвию из Норвегии. Это автомобили, купленные в Скандинавии, а в Латвию они попадают с помощью волонтеров.

В среднем колонна состоит из пяти-десяти автомобилей, которые отправляются в путь во Львов из Риги. И по дороге из-за границы в Латвию, и через границу в Украину за руль садятся добровольные помощники.

Автомобили для нужд Украины закупаются в странах Балтии, Норвегии, Швеции и Англии.

Для нужд Украины средства собираются в различные фонды поддержки, в большинстве случаев стоимость не превышает 2000 евро. Все автомобили проходят осмотр, часто автовладельцы за границей, узнав, какова цель данной покупки, дополнительно отдают шины, топливо или продают машину за символическую цену.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке