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"Эта зима будет про выживание": ВОЗ об опасности для Украины

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"Эта зима будет про выживание": ВОЗ об опасности для Украины
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Готовка на переносных печах в Украине во время вторжения России
Готовка на переносных печах в Украине во время вторжения России Фото: SERGEY KOZLOV/EPA

После ударов России по электросетям Украины эта зима будет опасной для жизни миллионов украинцев, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге.

"Проще говоря, эта зима будет про выживание", - заявил журналистам представитель ВОЗ во время визита в Киев.

"Для миллионов людей в Украине эта зима будет опасной для жизни", - предупредил он. По словам Клюге, ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины российскими ракетными атаками, является ударом по системе здравоохранения и здоровью людей.

С начала полномасштабной войны России против Украины ВОЗ зафиксировала более 700 нападений на украинские медучреждения. Нарушение международного гуманитарного права очевидно, признал Клюге.

"Постоянные атаки на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не могут полноценно функционировать, - сказал он.

"Мы прогнозируем, что от двух до трех миллионов человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности, - также предупредил Клюге. - Они столкнутся с уникальными проблемами с точки зрения здоровья, включая респираторные инфекции, такие как Covid-19, пневмония, грипп, а также серьезные риски дифтерии и кори среди недостаточно вакцинированного населения".

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