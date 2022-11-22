"Эта зима будет про выживание": ВОЗ об опасности для Украины

"Проще говоря, эта зима будет про выживание", - заявил журналистам представитель ВОЗ во время визита в Киев.

"Для миллионов людей в Украине эта зима будет опасной для жизни", - предупредил он. По словам Клюге, ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины российскими ракетными атаками, является ударом по системе здравоохранения и здоровью людей.

С начала полномасштабной войны России против Украины ВОЗ зафиксировала более 700 нападений на украинские медучреждения. Нарушение международного гуманитарного права очевидно, признал Клюге.

"Постоянные атаки на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не могут полноценно функционировать, - сказал он.

"Мы прогнозируем, что от двух до трех миллионов человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности, - также предупредил Клюге. - Они столкнутся с уникальными проблемами с точки зрения здоровья, включая респираторные инфекции, такие как Covid-19, пневмония, грипп, а также серьезные риски дифтерии и кори среди недостаточно вакцинированного населения".