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Катар, а не Россия: Китай заключил самый долгосрочный контракт на покупку газа в истории

rus.tvnet.lv
Катар, а не Россия: Китай заключил самый долгосрочный контракт на покупку газа в истории
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Фото: Reuters / Scanpix

Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy объявила в понедельник, 21 ноября, о заключении с Китаем соглашения о поставках природного газа сроком на 27 лет, назвав его самым продолжительным контрактом такого рода в истории.

Компания заявляет, что ежегодно будет поставлять китайскому энергетическому гиганту Sinopec четыре миллиона тонн сжиженного природного газа.

"Это самый длительный контракт на поставку газа в истории отрасли СПГ", - поясняет QatarEnergy.

Китай, Япония, Южная Корея и другие азиатские страны являются крупнейшими рынками сбыта катарского природного газа, но после начала полномасштабной военной агрессии России в Украине европейские страны также все чаще покупают катарский газ.

Однако переговоры с европейскими странами шли непросто, поскольку Германия и другие страны не хотят заключать такие долгосрочные соглашения, какие заключаются с азиатскими странами.

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