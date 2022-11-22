Катар, а не Россия: Китай заключил самый долгосрочный контракт на покупку газа в истории

Компания заявляет, что ежегодно будет поставлять китайскому энергетическому гиганту Sinopec четыре миллиона тонн сжиженного природного газа.

"Это самый длительный контракт на поставку газа в истории отрасли СПГ", - поясняет QatarEnergy.

Китай, Япония, Южная Корея и другие азиатские страны являются крупнейшими рынками сбыта катарского природного газа, но после начала полномасштабной военной агрессии России в Украине европейские страны также все чаще покупают катарский газ.

Однако переговоры с европейскими странами шли непросто, поскольку Германия и другие страны не хотят заключать такие долгосрочные соглашения, какие заключаются с азиатскими странами.