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Фото ⟩ В Риге появилась миниатюра Памятника Свободы для незрячих

rus.tvnet.lv
В Риге появилась миниатюра Памятника Свободы для незрячих
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Миниатюра Памятника Свободы для незрячих
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих Фото: Lita Millere/LETA

В минувшие праздничные выходные в Риге была открыта миниатюра Памятника Свободы для незрячих людей. 

"Тактильный монумент был создан для того, чтобы люди с нарушениями зрения могли уловить символическое значение Памятника Свободы", - говорится на странице в Facebook Rīga.

Памятник был создан на пожертвования граждан Латвии.

Миниатюра Памятника Свободы для незрячих
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих Фото: Lita Millere/LETA
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих Фото: Lita Millere/LETA
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих Фото: Lita Millere/LETA
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих Фото: Lita Millere/LETA
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих
Миниатюра Памятника Свободы для незрячих Фото: Lita Millere/LETA

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