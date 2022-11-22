В минувшие праздничные выходные в Риге была открыта миниатюра Памятника Свободы для незрячих людей.
Фото ⟩ В Риге появилась миниатюра Памятника Свободы для незрячих
В Риге появилась миниатюра Памятника Свободы для незрячих
"Тактильный монумент был создан для того, чтобы люди с нарушениями зрения могли уловить символическое значение Памятника Свободы", - говорится на странице в Facebook Rīga.
Памятник был создан на пожертвования граждан Латвии.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова