Почему шоколадные адвент-календари в магазинах такие дорогие? Отвечают производители, продавцы и покупатели

Рождественский календарь, Адвент-календарь (нем. Adventskalender) - традиционный в Европе календарь для отслеживания времени от адвента до прихода Рождества.

По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке может лежать конфета, шоколадка, чайный пакетик, косметика, фигурка, записка с пожеланиями, молитва или выдержка из Писания, а также другие подарки. Календари бывают и в виде мешочков, пакетиков, сумочек или свертков, развешанных на ленте. Также часто в календарях бывают пазлы и другие игры.

(Источник: Википедия)