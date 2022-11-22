Наблюдательные покупатели спрашивают: почему адвент-календари с шоколадом такие дорогие? Разбирался портал Apollo.lv.
Почему шоколадные адвент-календари в магазинах такие дорогие? Отвечают производители, продавцы и покупатели
Рождественский календарь, Адвент-календарь (нем. Adventskalender) - традиционный в Европе календарь для отслеживания времени от адвента до прихода Рождества.
По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке может лежать конфета, шоколадка, чайный пакетик, косметика, фигурка, записка с пожеланиями, молитва или выдержка из Писания, а также другие подарки. Календари бывают и в виде мешочков, пакетиков, сумочек или свертков, развешанных на ленте. Также часто в календарях бывают пазлы и другие игры.
(Источник: Википедия)
Пользователь Twitter Эрик 14 ноября задал вопрос: "А не переборщили ли?! Laima 99,84 евро за кг. И это еще по акции! 15,99 евро за 160 г во время акции?"
Vai tik nav pārcentušies ?!?— Eriks 🇱🇻 (@Egriks) November 14, 2022
Laima ... 99,84 € kilogramā. Un tā vēl ir akcija! 15,99€ par 160gr. akcijas laikā? pic.twitter.com/6FtiC5tbMe
Инессе Цининя, указывая на гораздо более низкую цену того же календаря в интернет-магазине Orkla Latvija, добавляет: "Ну, тут уже "Римас" постарался".
Эрик считает: "Единственное орудие протеста - игнорировать, не покупать. Улучшили бы качество, а вместо этого бессмысленно подняли цены до неба. Трейдеры используют популярное - сейчас все дорожает - и только вверх, вверх!"
Индра же заметила: "И в прошлом году у календаря Laima была неадекватно высокая цена. В начале подумала, что там за окошечками спрятаны бриллианты, сапфиры, а оказалось, что просто микро-конфеты якобы из шоколада".
Айгарс Масс пишет: "В прошлом году на Laima уже была завышена цена. Я не знаю, кто покупает этот космос. Для сравнения, все зарубежные варианты Milky way, Kinder, m&ms, Kitkat - от 23-35 евро за кг. Это меньший космос, но как минимум более доступный".
Пользователь Twitter Джурис оппонирует: "Я знаю, что это будет удивительно, но шоколадная масса действительно не является основным продуктом в таком адвент-календаре. Если это важно, другие продукты адаптированы для удовлетворения этой потребности".
Айгарс Масс отвечает: "Я бы не сказал, что календарь Laima как-то выделяется своим дизайном в первую очередь, по сравнению с конкурентами, при такой цене. Если уж шоколад не на первом месте. В нем ничего интересного, а шоколад невкусный".
Алмудена, в свою очередь, отмечает: "Конечно, что Laima! Нужно поддерживать местных. И ничего, что эксклюзива там нет! И в этих адвент-календарях большую часть цены составляет упаковка!".
Агрис Волковс резюмирует: "Адвент-календарь действительно никакой не товар первой необходимости".
Еще один пользователь Twitter написал: "Не увлекайтесь клеветой на цены КАЛЕНДАРЯ. Это продукт, который производится в определенном количестве за определенное время. Каждая шоколадная формочка стоит денег! Бумага и полиграфия сейчас дорогие, штамповка, кастомизация, печать, все это СТОИТ МНОГО!"
Nu nevajag aizrauties ar KALENDĀRA cenu nomelnošanu. Tā ir prece, ko noteiktā kvantumā uz noteikti laiku ražo. Katra šokolādes formiņa izmaksā naudu! Papīrs un poligrāfija tagad dārga, perforācija, pielāgošana, druka, tas viss MAKSĀ DAUDZ!— Čū (@RoxyRaw) November 15, 2022
Рождественское чудо на полке адвент-календарей
Если еще 14 ноября в магазинах Rimi адвент-календари Laima стоили 15,99 евро, то теперь все поменялось, и цена была существенно снижена.
Сейчас адвент-календарь в Rimi можно купить по той же цене, что и в онлайн-магазине Laima: 8,99 евро за 160 г (56,19 евро за кг).
Заглянув в интернет-магазин Rimi 21 ноября, мы видим, что, например, адвент-календарь Fazer, 660 г, со скидкой стоит 19,99 евро (30,29 евро за кг), календарь KitKat, 208 г, со скидкой стоит 9,99 евро (48,3 евро за кг), адвент-календарь Kinder, 351 г, стоит 14,99 евро (42,71 евро за кг), адвент-календарь M&M & Friends, 361 г, стоит 7,99 евро (22,13 евро за кг). Но есть еще адвент-календарь из молочного шоколада, 75 г, по 1,29 евро (17,20 евро за килограмм) и еще другие варианты.
Надо сказать, что в первые дни появления адвент-календарей в интернет-магазине их было больше - похоже, их раскупают быстро. Такую же картину можно наблюдать в интернет-магазине Barbora, хотя предложение там изначально было меньше.
Что говорит производитель
Комментарий пресс-секретаря Orkla Latvija Линеты Микши: "Цены на шоколадную продукцию, как и на другие продукты питания, за этот год выросли, и их повышение неприятно как покупателям, так и производителям. Цены на продукцию на прилавках магазинов всегда определяет ритейлер, и мы, как производитель, не можем на это повлиять, в связи с этим в разных сетях магазинов цены могут различаться.
Хотим напомнить покупателям, что продукцию Laima, в том числе Рождественский адвент-календарь, можно приобрести в нашем онлайн-магазине. Цена адвент-календаря во время акции - 8,99 евро".
Что говорит торговец
Пресс-секретарь Rimi Latvia Юрис Шлейерс: "В настоящее время адвент-календари изготавливает практически каждый производитель конфет и цена на адвент-календарей определяется каждым производителем. В наших магазинах представлен широкий выбор адвент-календарей - в категории сладости от Ferrero (Kinder), Nestle (Kit-Kat), Haribo, Tobleron, Orkla и многих других производителей.
Мы знаем, что с каждым годом покупатели все более отзывчиво оценивают предложение адвент-календарей, а также хотят большего разнообразия, поэтому очень стараемся создать интересное предложение. В этом году, как и в прошлые годы, цены на адвент-календари соответствуют различным пожеланиям и возможностям покупателей - от самых дешевых календарей в сладком сегменте около 1 евро до самых дорогих от 15 евро. Мы также предлагаем необычные календари (календари с колбасой и сыром), также в широком ценовом диапазоне. Мы видим, что наши покупатели уже успели оценить такой тип календаря".
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