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Почему шоколадные адвент-календари в магазинах такие дорогие? Отвечают производители, продавцы и покупатели

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Почему шоколадные адвент-календари в магазинах такие дорогие? Отвечают производители, продавцы и покупатели
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Фото: id-art/Shutterstock

Наблюдательные покупатели спрашивают: почему адвент-календари с шоколадом такие дорогие? Разбирался портал Apollo.lv. 

Рождественский календарь, Адвент-календарь (нем. Adventskalender) - традиционный в Европе календарь для отслеживания времени от адвента до прихода Рождества.

По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке может лежать конфета, шоколадка, чайный пакетик, косметика, фигурка, записка с пожеланиями, молитва или выдержка из Писания, а также другие подарки. Календари бывают и в виде мешочков, пакетиков, сумочек или свертков, развешанных на ленте. Также часто в календарях бывают пазлы и другие игры.

(Источник: Википедия)

Пользователь Twitter Эрик 14 ноября задал вопрос: "А не переборщили ли?! Laima 99,84 евро за кг. И это еще по акции! 15,99 евро за 160 г во время акции?"

Инессе Цининя, указывая на гораздо более низкую цену того же календаря в интернет-магазине Orkla Latvija, добавляет: "Ну, тут уже "Римас" постарался".

Эрик считает: "Единственное орудие протеста - игнорировать, не покупать. Улучшили бы качество, а вместо этого бессмысленно подняли цены до неба. Трейдеры используют популярное - сейчас все дорожает - и только вверх, вверх!"

Индра же заметила: "И в прошлом году у календаря Laima была неадекватно высокая цена. В начале подумала, что там за окошечками спрятаны бриллианты, сапфиры, а оказалось, что просто микро-конфеты якобы из шоколада". 

Айгарс Масс пишет: "В прошлом году на Laima уже была завышена цена. Я не знаю, кто покупает этот космос. Для сравнения, все зарубежные варианты Milky way, Kinder, m&ms, Kitkat - от 23-35 евро за кг. Это меньший космос, но как минимум более доступный". 

Пользователь Twitter Джурис оппонирует: "Я знаю, что это будет удивительно, но шоколадная масса действительно не является основным продуктом в таком адвент-календаре. Если это важно, другие продукты адаптированы для удовлетворения этой потребности".

Айгарс Масс отвечает: "Я бы не сказал, что календарь Laima как-то выделяется своим дизайном в первую очередь, по сравнению с конкурентами, при такой цене. Если уж шоколад не на первом месте. В нем ничего интересного, а шоколад невкусный".

Алмудена, в свою очередь, отмечает: "Конечно, что Laima! Нужно поддерживать местных. И ничего, что эксклюзива там нет! И в этих адвент-календарях большую часть цены составляет упаковка!".

Агрис Волковс резюмирует: "Адвент-календарь действительно никакой не товар первой необходимости". 

Еще один пользователь Twitter написал: "Не увлекайтесь клеветой на цены КАЛЕНДАРЯ. Это продукт, который производится в определенном количестве за определенное время. Каждая шоколадная формочка стоит денег! Бумага и полиграфия сейчас дорогие, штамповка, кастомизация, печать, все это СТОИТ МНОГО!"

Рождественское чудо на полке адвент-календарей

Если еще 14 ноября в магазинах Rimi адвент-календари Laima стоили 15,99 евро, то теперь все поменялось, и цена была существенно снижена. 

Сейчас адвент-календарь в Rimi можно купить по той же цене, что и в онлайн-магазине Laima: 8,99 евро за 160 г (56,19 евро за кг). 

Заглянув в интернет-магазин Rimi 21 ноября, мы видим, что, например, адвент-календарь Fazer, 660 г, со скидкой стоит 19,99 евро (30,29 евро за кг), календарь KitKat, 208 г, со скидкой стоит 9,99 евро (48,3 евро за кг), адвент-календарь Kinder, 351 г, стоит 14,99 евро (42,71 евро за кг), адвент-календарь M&M & Friends, 361 г, стоит 7,99 евро (22,13 евро за кг). Но есть еще адвент-календарь из молочного шоколада, 75 г, по 1,29 евро (17,20 евро за килограмм) и еще другие варианты.

Надо сказать, что в первые дни появления адвент-календарей в интернет-магазине их было больше - похоже, их раскупают быстро. Такую же картину можно наблюдать в интернет-магазине Barbora, хотя предложение там изначально было меньше.

Что говорит производитель

Комментарий пресс-секретаря Orkla Latvija Линеты Микши: "Цены на шоколадную продукцию, как и на другие продукты питания, за этот год выросли, и их повышение неприятно как покупателям, так и производителям. Цены на продукцию на прилавках магазинов всегда определяет ритейлер, и мы, как производитель, не можем на это повлиять, в связи с этим в разных сетях магазинов цены могут различаться. 

Хотим напомнить покупателям, что продукцию Laima, в том числе Рождественский адвент-календарь, можно приобрести в нашем онлайн-магазине. Цена адвент-календаря во время акции - 8,99 евро". 

Что  говорит торговец 

Пресс-секретарь Rimi Latvia Юрис Шлейерс: "В настоящее время адвент-календари изготавливает практически каждый производитель конфет и цена на адвент-календарей определяется каждым производителем. В наших магазинах представлен широкий выбор адвент-календарей - в категории сладости от Ferrero (Kinder), Nestle (Kit-Kat), Haribo, Tobleron, Orkla и многих других производителей.

Мы знаем, что с каждым годом покупатели все более отзывчиво оценивают предложение адвент-календарей, а также хотят большего разнообразия, поэтому очень стараемся создать интересное предложение. В этом году, как и в прошлые годы, цены на адвент-календари соответствуют различным пожеланиям и возможностям покупателей - от самых дешевых календарей в сладком сегменте около 1 евро до самых дорогих от 15 евро. Мы также предлагаем необычные календари (календари с колбасой и сыром), также в широком ценовом диапазоне. Мы видим, что наши покупатели уже успели оценить такой тип календаря".

 

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