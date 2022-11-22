Во время проверки не сработали две сирены тревоги

Во вторник, 22 ноября, в сотрудничестве с информационным центром Министерства внутренних дел VUGD включила сирены тревоги по всей Латвии, чтобы проверить работу системы раннего оповещения.

О сбоях в работе системы VUGD проинформировала информационный центр Министерства внутренних дел, который технически обеспечивает обслуживание и содержание сирен тревоги.

Наряду с проверкой сирен проводилась также проверка сотрудничества со СМИ, с которыми у VUGD заключен договор об информировании населения.

В ходе предыдущей проверки сирен, которая проводилась 28 июня 2022 года, неисправности были выявлены у 21 сирены.

В Латвии установлены 164 сирены тревоги, которые расположены таким образом, чтобы звуковой сигнал был слышен в радиусе около 1,5 км.