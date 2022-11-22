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Художницу Юлию Цветкову, которую судили за рисунки вульв, окончательно оправдали

BBC News Русская служба
Художницу Юлию Цветкову, которую судили за рисунки вульв, окончательно оправдали
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BBC
Фото: BBC News

Хабаровский краевой суд отклонил жалобу прокуратуры и утвердил оправдательный приговор художнице из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой (внесена в реестр СМИ-"иноагентов" в России) по делу о распространении порнографии.

Уголовное дело возбудили в 2019 году из-за бодипозитивных рисунков женского тела, которые художница выкладывала в группе "Монологи вагины" во "ВКонтакте".

Обвинение просило для Цветковой три года и два месяца колонии. 15 июля этого года суд первой инстанции оправдал художницу. Прокуратура подала апелляцию, но суд второй инстанции также решил, что девушка невиновна.

"Дело о пяти картинках длится три года... И грозит продлиться еще столько же. Не спрашивайте: "Сколько можно". Мы не знаем", - говорилось в телеграм-канале в поддержку художницы после - как утверждалось - четвертой апелляционной жалобы прокуратуры с требованием назначить новую экспертизу по делу.

До начала преследования со стороны правоохранительных органов Цветкова занималась постановками спектаклей с детьми, а также вела несколько пабликов, в том числе страницу "Монологи вагины". Там она публиковала свои рисунки о женском теле и рассуждала о том, как тела живых женщин отличаются от привычных образов в медиа.

В конце 2019 года на художницу завели уголовное дело о распространении порнографии: непристойными следствие посчитало несколько рисунков женского тела.

Сама Цветкова объясняла, что ведет паблик, чтобы снять табу с женской физиологии. "Моя цель изначально была делать паблик не сексуальным, не эротическим, а бодипозитивным. А между бодипозитивом и эротикой есть разница", - говорила она в интервью Би-би-си.

Параллельно с уголовным делом художнице вменили одну за другой две административные статьи за "пропаганду ЛГБТ", в том числе за рисунок с надписью: "Семья там, где любовь".

В марте того же года в Комсомольске-на Амуре запретили к показу театральную постановку "Розовые и голубые" детского театра "Мерак", режиссером которой была Цветкова. Постановка, по ее словам, была направлена на развенчивание стереотипов о мальчиках и девочках.

С конца ноября 2019 года по середину марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом. Затем ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

В марте 2021 года дело Цветковой передали в суд. В мае прошлого года художница провела голодовку, добиваясь открытого процесса, однако этого так и не произошло.

В 2020 году Цветкова вошла в список 100 самых влиятельных женщин по версии Би-би-си. А 3 июня этого года минюст России включил художницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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