В день падения ракеты в Пшеводуве российские пранкеры позвонили президенту Польши

"После взрыва ракеты в Пшеводуве в ходе непрекращающихся разговоров с главами различных государств и правительств [с президентом Анджеем Дудой] соединили человека, представившегося президентом Франции Эммануэлем Макроном", - пояснили представители канцелярии президента.

Незадолго до этого сообщения утром во вторник полная запись разговора была опубликована на платформе YouTube.

На записи слышно, что Дуда говорит с собеседником по-английски, более того, у звонившего сильный французский акцент.

У настоящего Макрона во время использования английского языка этот акцент значительно меньше.

"Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эммануэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне, - говорит Дуда в разговоре с пранкерами. - Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, я крайне осторожен, поверь мне. Я крайне осторожен".