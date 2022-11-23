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Отец Путина погиб за 10 лет до рождения сына. Первый канал обманул сам себя

rus.postimees.ee
Отец Путина погиб за 10 лет до рождения сына. Первый канал обманул сам себя
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Фрагмент обложки доклада "Путинский нацизм: взгляд через психоаналитическую призму".
Фрагмент обложки доклада "Путинский нацизм: взгляд через психоаналитическую призму". Фото: Ukrainian Institute for the Future

Главный российский телеканал "похоронил" отца Путина раньше, чем тот успел стать отцом будущего президента России. Рассказывая о конференции, посвященной жертвам нацизма, подчиненные Константина Эрнста заявили, что отец Путина погиб, защищая Ленинград в годы Второй мировой войны. Однако Владимир Путин родился в 1952 году, пишет Rus.Postimees.

Первый канал российского телевидения совершил очередную грубую фактологическую ошибку, рассказывая о событиях времен Второй мировой войны. На этот раз журналисты лишили Владимира Путина собственного отца еще до момента зачатия будущего главы российского государства.

Вечером 21 ноября в эфир вышел сюжет петербургского корреспондента Алексея Корепанова, который рассказывал о собрании местных чиновников на форуме "Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика". Материал, который был призван оправдать в глазах зрителей войну Путина в Украине с "неонацистами", рассказывал о зверствах немецкой оккупации в регионе в годы Второй мировой.

Сюжет сопровождала бегущая строка, где в момент появления Путина на экране, который поддержал недавнее решение местного суда о признании блокады Ленинграда актом геноцида, появилось удивительное по своей абсурдности сообщение.

"Президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке…" - подводил текст к цитате сына ветерана.

Дело в том, что битва на Невском пятачке недалеко от Ленинграда, где якобы погиб Владимир Спиридонович Путин, продолжалась с осени 1942 года по конец февраля 1943 года. Владимир Путин, полтора месяца назад отметивший свое 70-летие, родится только 7 октября 1952 года.

На крамолу с клеветой на высшее должностное лицо РФ обратил внимание российский журналист Илья Шепелин. "Ну и времена были! "Убили меня, внучек!" - напомнил журналист о старинном анекдоте про встречу пионеров с ветераном.

Утром 22 ноября в архиве Первого канала оставался уже перемонтированный сюжет, где упоминание об отце Путина отсутствует вовсе. Ролик с клеветой был опубликован и в официальном профиле Первого канала на российском видеохостинге RuTube, который позиционируется как альтернатива YouTube. Однако в настоящее время он уже удален.

Удаленная страница видеохостинга RuTube с сюжетом Первого канала, где утверждалось, что отец Владимира Путина погиб за 10 лет до зачатия будущего президента РФ, ноябрь 2022 года
Удаленная страница видеохостинга RuTube с сюжетом Первого канала, где утверждалось, что отец Владимира Путина погиб за 10 лет до зачатия будущего президента РФ, ноябрь 2022 года Фото: Скриншот Rutube

Никаких публичных комментариев по скандальной ситуации не поступало. Владимир Спиридонович Путин, согласно официальной биографии, действительно воевал на Невском пятачке, где был тяжело ранен и после долгой реабилитации демобилизован.

Родители Владимира Путина. Отец - Владимир Спиридонович Путин. Мать - Мария Ивановна Путина
Родители Владимира Путина. Отец - Владимир Спиридонович Путин. Мать - Мария Ивановна Путина Фото: Wikimedia Commons

Стоит напомнить, что Первый канал не впервые "спотыкается" о ту самую память, которая старательно позиционируется пропагандой РФ как священная. Несколько лет назад журналисты телеканала в сюжете, посвященном годовщине прорыва блокады Ленинграда, утверждали, что город был освобожден от нацистов, несмотря на то, что во время Великой Отечественной войны он не был сдан агрессору и никаких нацистов на территории Ленинграда не было.

Отец Владимира Путина, по официальным данным, скончался 2 августа 1999 года в возрасте 88 лет. В сентябре 2022 года на могилу Владимира Спиридоновича Путина и Марии Ивановны Путиной, которая умерла в 1998 году, местная жительница положила записку.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" - было написано на листке, стилизованном под школьный дневник.

Автор записки была задержана через несколько дней. Ею оказалась 60-летняя женщина. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о надругательстве над местами захоронения по мотивам политической и идеологической ненависти.

Что же касается геноцида, то, по последним данным ООН, в результате развязанной Путиным полномасштабной войны в Украине подтвержденное количество жертв среди гражданского населения достигло уже 16 784 человек. За минувшую неделю число убитых детей выросло до 415. В середине ноября правозащитники ООН сообщали о гибели 408 несовершеннолетних.

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