Отец Путина погиб за 10 лет до рождения сына. Первый канал обманул сам себя

На крамолу с клеветой на высшее должностное лицо РФ обратил внимание российский журналист Илья Шепелин. "Ну и времена были! "Убили меня, внучек!" - напомнил журналист о старинном анекдоте про встречу пионеров с ветераном.

Утром 22 ноября в архиве Первого канала оставался уже перемонтированный сюжет, где упоминание об отце Путина отсутствует вовсе. Ролик с клеветой был опубликован и в официальном профиле Первого канала на российском видеохостинге RuTube, который позиционируется как альтернатива YouTube. Однако в настоящее время он уже удален.

Удаленная страница видеохостинга RuTube с сюжетом Первого канала, где утверждалось, что отец Владимира Путина погиб за 10 лет до зачатия будущего президента РФ, ноябрь 2022 года Фото: Скриншот Rutube

Никаких публичных комментариев по скандальной ситуации не поступало. Владимир Спиридонович Путин, согласно официальной биографии, действительно воевал на Невском пятачке, где был тяжело ранен и после долгой реабилитации демобилизован.

Родители Владимира Путина. Отец - Владимир Спиридонович Путин. Мать - Мария Ивановна Путина Фото: Wikimedia Commons

Стоит напомнить, что Первый канал не впервые "спотыкается" о ту самую память, которая старательно позиционируется пропагандой РФ как священная. Несколько лет назад журналисты телеканала в сюжете, посвященном годовщине прорыва блокады Ленинграда, утверждали, что город был освобожден от нацистов, несмотря на то, что во время Великой Отечественной войны он не был сдан агрессору и никаких нацистов на территории Ленинграда не было.

Отец Владимира Путина, по официальным данным, скончался 2 августа 1999 года в возрасте 88 лет. В сентябре 2022 года на могилу Владимира Спиридоновича Путина и Марии Ивановны Путиной, которая умерла в 1998 году, местная жительница положила записку.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" - было написано на листке, стилизованном под школьный дневник.

Автор записки была задержана через несколько дней. Ею оказалась 60-летняя женщина. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о надругательстве над местами захоронения по мотивам политической и идеологической ненависти.

Что же касается геноцида, то, по последним данным ООН, в результате развязанной Путиным полномасштабной войны в Украине подтвержденное количество жертв среди гражданского населения достигло уже 16 784 человек. За минувшую неделю число убитых детей выросло до 415. В середине ноября правозащитники ООН сообщали о гибели 408 несовершеннолетних.