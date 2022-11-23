Орбан появился в шарфе с картой, где часть Украины включена в состав Венгрии

До Первой мировой войны в состав Венгерского Королевства входили многие территории, которые сегодня принадлежат другим странам. "Великая Венгрия" включала в себя Венгрию в современных границах, части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.

МИД Украины ожидает извинений за появление Орбана с шарфом, на котором изображена часть Украины в границах Венгрии, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"22 ноября в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине, которому было указано на неприемлемость публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории", - пояснил Николенко.

Такие действия не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией, заявил дипломат.

Орбан надел шарф с силуэтом карты "Великой Венгрии" в понедельник, 21 ноября, в Будапеште во время товарищеского матча между сборными Венгрии и Греции.

Министерство иностранных дел Румынии заявило в связи с инцидентом, что считает неприемлемыми любые проявления ревизионизма.

Орбан попытался рассеять возмущение, заявив, что футбол - это не политика.

"Футбол - это не политика. Давайте не видеть то, чего нет", - прокомментировал он этот инцидент в своих соцсетях.