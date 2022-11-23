Эксклюзив ⟩ Юморист Михаил Шац: "Тьма не может быть вечной"

И, кроме того, в этом есть еще месседж. Судя по последнему нашему разговору с Собчак. Там часто самая мягкая формулировка в комментариях: "Мы даже смотреть не будем". Но смотрят. И я как раз пытаюсь дать этот месседж, что сейчас надо пытаться говорить с кем угодно. Надо говорить вслух, если только этот человек однозначно не на стороне зла. Хотя бы не убийца… Поэтому "Папа, закрой дверь" - это сейчас правильный путь.

– Так для многих Ксения Собчак как раз представитель стороны "зла". Что можете сказать тем, кто так чувствует?

– Позиция Ксении всегда неординарна. Всегда провокационна. Но никогда не слышал, что она за войну.

– Многие не могут ей простить ее участия в выборах и подыгрывания Путину в 2018 году.

– Я знаю. Но это другая история. Максим Кац об этом подробно рассказывал в недавнем интервью. Я с ним согласен.





– Опять же, профилактика актуального неприятного сюжета настоящего, когда семьи прекращают общаться внутри себя из за войны Путина с Украиной. А у вас диалог с дочкой в кадре. Вы понимаете схему, когда близкие люди договариваются вовсе не говорить об этой теме в качестве способа сохранения отношений? Это приемлемая схема? Многие так делают.