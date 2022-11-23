Что происходит с русским стендапом после войны, есть ли запретные темы для шуток в 2022 году, чем шутка в Тель-Авиве отличается от шутки в Таллинне, и почему разговор с Ксенией Собчак может быть психотерапией. Об этом в эксклюзивном интервью Rus.Postimees, накануне выступления в Таллинне 3 декабря рассказал культовый российский телеведущий, шоумен, юморист, актер театра и кино Михаил Шац. Об этом пишет Rus.Postimees.
Эксклюзив ⟩ Юморист Михаил Шац: "Тьма не может быть вечной"
Михаил Шац шутит и в тяжелом 2022 году. Главный герой шуток известного комика сейчас - Путин.
– Михаил, шутки до 24 февраля - это одна реальность. Шутки после наверняка другие…
– Да, абсолютно…
– Как у вас эти перемены выглядят? Есть пример табу или момента, где вы сами посмеялись дома, но поняли, что на публику это невозможно сейчас выносить?
– В принципе, то, что я выношу на публику, проходит мощный внутренний фильтр. Поверьте, я стараюсь выносить только то, что мне кажется уместным и правильным в этой ситуации. Вся программа, которую я покажу в Таллинне, вообще новая. Это было написано уже после 24 февраля. И после моего переезда из России. Моей эмиграции, давайте назовем ее прямо так, как она и называется. Поэтому это все такой рассказ обо всем вот этом. Обо всем, что с нами всеми происходит сейчас.
– Ну вот, например, вчерашняя новость. Первый канал российского телевидения сообщил, что отец Владимира Путина погиб на Невском пятачке в 1942-1943 годах. А Путин родился только через 10 лет в 1952 году. Для вас это шутка? Тут можно шутить?
– Несомненно, можно. Я не вижу никаких проблем с этим. Как я понимаю, отец Путина не погиб в 1943 году? А раз не погиб, это прекрасная тема для шуток. Вообще, сейчас русский, русскоязычный стендап переживает такую бифуркацию, как говорили в моем медицинском прошлом (Михаил Шац по образованию врач анестезиолог-реаниматолог - прим.ред.). Один стендап идет по пути абсолютной свободы. А второй наоборот. Тот, который остался там, в России.
И мне очень интересно будет посмотреть спустя какое-то время, к чему это вообще может привести. Когда я сюда приехал (Михаил Шац говорил с нами из уличного кафе в Тель-Авиве - прим.ред.), когда начал писать что-то вообще, смог себя заставить что-то начать писать, мне было ужасно интересно открывать эти внутренние цензурные шлюзы, которые были закрыты до сих пор. Интересно наблюдать за самим собой, что из этого выйдет. И так получилось, что у меня самый часто упоминающийся человек в стендапе, буквально рефреном идет, это Владимир Владимирович. Чей отец, как оказалось, погиб в 1943 году.
Это не какие-то жесткие и ужасные шутки, но это темы, которые возникли сейчас. И которые я теперь могу абсолютно спокойно упоминать. И для меня лично это очень важно. Мне это кажется очень крутым. Я думаю, что со временем, может, это все и уйдет, и я уже забуду этого человека. Хотя, мне кажется, вряд ли уже… Тем не менее, сейчас я много о нем говорю.
– Тараканище превратился в Сатану. Сложно игнорировать. Что вы думаете о всей этой апокалиптичной терминологии, которая стала новой нормой? Я спрашивал священников в интервью на старте войны о сатанизме, и это многих смущало. А сейчас этот термин на вооружении у кремлевской пропаганды.
– Я никогда о нем не думал с этой точки зрения, если честно. Думаю, что его сатанизация связана с чем-то внутри человеческой природы, которая пытается понять, как же можно далеко зайти в пределах зла. И вообще, почему ему так везет? Почему это все так долго, и никто и ничто не может его остановить? В этом смысле и происходит эта психологическая демонизация и сатанизация Путина. На самом деле, самое главное здесь заключено в том, что это зло человеческое. Оно не от каких-то высоких порядков реальности. Это просто человеческое зло, которое можно вот таким образом запустить и дать ему такие пределы, когда оно превращается уже во что-то сверхъестественное.
И это, на мой взгляд, один из главных уроков всего произошедшего. Что мы, не обращая внимания, попустительствуем мелкому злу в какие-то моменты, что постепенно доводит это мелкое зло до абсолюта, когда оно затронет каждого. Наверное, это прописная истина. И все это понимают внутри. Но когда это происходит уже с тобой самим, с миллионами людей рядом, это производит большое впечатление. И вот поэтому его так масштабно демонизируют. Хотя это просто обычный человек.
– Ок. Я не стану лукавить, но я, как ни пытался, так и не понял, почему стендаперы так часто используют мат. Это универсальный ключ к расслаблению аудитории?
– А по-разному бывает. Иногда есть такая болезнь, когда "блякают" через слово, совершенно не задумываясь о том, что такие слова лучше использовать исключительно к месту. И вот тогда, несомненно, мат обладает какой-то лингвистической силой. Он сильнее обычных слов зачастую. И многие хватаются за него, как за некую такую соломинку, которая вытаскивает их из трудных ситуаций. У меня есть мат. Я честно признаюсь. Но его не так много. И, кстати, я в стендапе уделяю этому внимание и объясняю, почему у меня есть мат. Я показываю на примерах, почему он может быть.
Видеоролик, который Михаил Шац опубликовал за 2 недели до начала войны Путина с Украиной, рассказывает о том, как актер начинал заниматься стендапом 3 года назад.
Вообще стендап в целом - это некая исцеляющая свобода, которая дана в очень короткое время, пока ты находишься на сцене. И очень хочется воспользоваться иногда какими-то вещами, которые ты не позволяешь себе в обычной жизни. Вот в обычной жизни с незнакомыми людьми я точно не матерюсь и вообще вполне себе интеллигентный пацан. А со сцены иногда пользуюсь этими словами. Но не злоупотребляю.
– Глядя на молодых стендаперов, мне показалось, что чем моложе герой у микрофона, тем больше мата. А мастодонтам вроде вас приходится их, что ли, догонять. Я сильно ошибаюсь?
– Может быть, в определенном смысле это да, погоня за молодыми. Вообще многим кажется, что я гонюсь за молодыми. Это один из взглядов на происходящее со мной. Но, что уж там, иногда просто завидую, конечно. Чего это они! Я тоже так хочу! Бывает такое (улыбается).
– Вот у вас Саша Долгополов только что был в гостях на YouTube, который в Эстонии осел. Может, я уже старый пердун, хотя мне 40, но я не смог слушать его именно из-за мата. Выключил.
– На самом деле, кстати, я был на его новой программе, с которой он сейчас ездит. Там вообще мата нет ни слова. Тоже стареет! (улыбается).
– Вы как учитываете специфику пространства, где выступаете? Понятно, что вы работаете на русском. Понятно, что вне России ваша аудитория - это эмигранты той или иной волны. В Тель-Авиве, и в Таллине какая шутка сработает одинаково?
– Одинаково некоторые шутки точно не сработают. Я буду говорить в Таллинне, в том числе, о тель-авивских автобусах, все поймут это. Но более тонко этот юмор почувствуют те, кто живет в Тель-Авиве и сами ездит на этих автобусах. Но у меня есть и другая история. Про мою эстонскую няню. И вот это точно сработает больше в Таллинне. В этом я вообще нисколько не сомневаюсь. Есть и общие шутки, которые понятны всем, но есть и специфика. И я не буду убирать специфику, но буду ее просто объяснять подробнее. Я чувствую в своем стендапе еще какую-то просветительскую ценность. Я рассказываю сейчас, как так сложилось, что меня вообще мотает по миру. Я осел в другой стране. Я езжу по другим странам, вижу что-то, общаюсь со всеми. И это в итоге такая вещь, которую я несу от одних – другим.
– Наш любимый "великодержавный шовинизм" везде наблюдается, или он где-то отсутствует?
– Здесь, в Израиле, я тоже вижу шовинизм иногда. Это вообще какая-то глубинная болезнь, на самом деле. И неважно, еврей ты, или нет. Никого не хочу обидеть, но принципиально это работает одинаково. Много где есть какая-то имперскость, какая-то преувеличенная самозначимость, какие-то пренебрежительное оценки, основанные ни на чем буквально, а лишь на превратном представлении об истории. Все это, к сожалению, довольно глубоко укоренилось во многих умах. И так глубоко, что даже декорации вокруг могут это не излечить. Да, здесь тоже есть это все…
– То есть это не сугубо русская тема. Многие сейчас упрощают и делят все на черное, на белое…
– Вот с этим я точно не согласен. Я знаю много очень хороших русских, и они разные. Абсолютно все разные. Поэтому вот эти мысли про "все они плохие" я точно не разделяю.
– Чуть ближе к Эстонии. Про "медленных эстонцев" шутить будете?
– Нет, не буду (смеется). Если только они не будут медленными! А вот специально точно нет. Я вообще еду в Таллинн с огромной надеждой увидеть нескольких своих друзей, с которыми я просто давно не виделся. И они точно к медленным эстонцам не относятся никак. Скорее, это быстрые русские, которые оказались там волею случая. У меня нет такого юмора. Я вообще против этого. Хотя, на самом деле, я понимаю, о чем вы говорите. Я заметил какое-то время назад, что когда ты произносишь слово "еврей", это уже вызывает улыбку у многих. Почему, я не знаю. Но вот так это работает. Медленные эстонцы - это лишь еще один штамп. Это ерунда на самом деле. И моя эстонская няня не была медленной. Она была очень интересным человеком. О ней расскажу обязательно.
В целом людям, которые приходят на концерт в том или ином городе, всегда приятно услышать про себя. Про то, что их окружает. Это такой респект, который часто комики с удовольствием делают. Если у них получается это просто. Иногда заранее звоню друзьям и спрашиваю про что-то местное специфическое.
– Локальный термин "тибла" знаете? На эту тему тоже шутить не будете, как и про медленных эстонцев?
– Не знаю такого.
– С началом войны вы поставили на паузу шоу "А что ваааще происходит?", и запустили в свой YouTube-канал (106 тысяч подписчиков - прим.ред.) подкаст "Папа, закрой дверь". Почему?
– Потому что у меня не было ни малейшего сомнения, что развлекательный формат стал вообще не уместен ни разу. И это было выше моих сил. Я не хотел этого делать. А что касается "Папа, закрой дверь" (подкаст, где Михаил Шац с дочкой Соней общаются с разными гостями – прим.ред.), то мне показалось, что именно этот разговор уместен и очень важен сейчас. И мне кажется, что получилось. Я вижу это по тому, как много людей реагируют на него. Как много людей его смотрят (каждый выпуск смотрят 250-300 тысяч пользователей – прим.ред.). Как это все обсуждают, что пишут. И не всегда это исключительно приятные реакции. Бывают, что люди и злятся. Тем не менее, в этом точно есть какая-то необходимая абсолютно психотерапия.
И, кроме того, в этом есть еще месседж. Судя по последнему нашему разговору с Собчак. Там часто самая мягкая формулировка в комментариях: "Мы даже смотреть не будем". Но смотрят. И я как раз пытаюсь дать этот месседж, что сейчас надо пытаться говорить с кем угодно. Надо говорить вслух, если только этот человек однозначно не на стороне зла. Хотя бы не убийца… Поэтому "Папа, закрой дверь" - это сейчас правильный путь.
– Так для многих Ксения Собчак как раз представитель стороны "зла". Что можете сказать тем, кто так чувствует?
– Позиция Ксении всегда неординарна. Всегда провокационна. Но никогда не слышал, что она за войну.
– Многие не могут ей простить ее участия в выборах и подыгрывания Путину в 2018 году.
– Я знаю. Но это другая история. Максим Кац об этом подробно рассказывал в недавнем интервью. Я с ним согласен.
– Опять же, профилактика актуального неприятного сюжета настоящего, когда семьи прекращают общаться внутри себя из за войны Путина с Украиной. А у вас диалог с дочкой в кадре. Вы понимаете схему, когда близкие люди договариваются вовсе не говорить об этой теме в качестве способа сохранения отношений? Это приемлемая схема? Многие так делают.
– Думаю, что это приемлемая схема, потому что это тоже в итоге позволяет сохранить семьи. Просто у меня самого все по-другому. В этом смысле я по-другому устроен. Мы с детьми об этом всем всегда говорили. И сейчас говорим (у Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой трое детей – прим.ред.). То, что мы с ними говорим, это на самом деле еще и показывает и то, что мы в отличных отношениях. Абсолютно откровенных. Мы можем друг другу многое сказать и услышать друг друга. Мне кажется, это достойный пример и образец того, как можно на самом деле поддерживать отношения с детьми. Молчание - это самый распространенный формат общения между родителями и детьми. Молчание во благо? Есть такой путь, конечно. Но к чему это приведет? Я не уверен, что к чему-то хорошему. Потому что когда-то эта пластинка все равно прорвется.
– В 2022 году были удивления в людях, с которыми знакомы много лет, или после 2014-го уже перестали удивляться?
– Я перестал в этом смысле удивляться гораздо раньше. Моя личная история случилась раньше 2014-го года. Наша семейная нехорошая история взаимоотношений с этой властью началась в 2011-м году (Михаил Шац и Татьяна Лазарева были участниками массовых протестов против Путина на фоне парламентских выборов 2011 года -прим.ред.). Поэтому мой опыт, который я прошел после увольнения и потери работы тогда, и потом периода депрессии и так далее, это гораздо больше, чем то, что забрал у многих этот февраль, или 2014 год. Я давно почистился. Не могу сказать, что я в этом году сильно почистил список друзей. Ну, пара-тройка, или пятерка ребят, да, удивили неприятно.
– Вы свои иноагентские обязательства в РФ соблюдаете, или забили на это (Михаил Шац принудительно включен в список "иностранных агентов", он обязан специальным образом отчитываться о своих доходах и маркировать все свои публикации "клеймом" - прим.ред.)?
– Во многом забил. Делаю только какие-то вещи, которые связаны с моим YouTube-каналом. Там я вешаю все эти "флажки" о том, что я "иноагент" для российской власти. Потому что я просто боюсь блокировки. И про эту тему я тоже шучу в своем стендапе сейчас (улыбается).
– В одном из выпусков вашего подкаста с дочкой я заметил у вас за спиной пластинку с саундтреком к культовому фильму Сергея Соловьева "Асса". Это же был такой кайф тогда. Вокруг совок еще, а тут Цой поет "Перемен". Сейчас ничего похожего в РФ как будто и нет. Или просто нужно уметь видеть? В России кто-то остался из тех, кто может стать в этом смысле новым символом перемен?
– Я думаю, что и слова сегодня сказаны, и песни новые спеты. Если мне не изменяет память, песня "Перемен" не сразу стала гимном оппозиционной молодежи, постепенно. И поэтому я думаю, что новые символы есть точно. Те, которых мы с вами еще пока не увидели и не расслышали.
– Вы верите, что нынешняя ситуация в России не навсегда? Очень много фатализма на этот счет.
– Я точно знаю, что это не навсегда. Вопрос, насколько еще долго это… Совсем не уверен в том, что на мою жизнь придется счастье увидеть что-то хорошее в России. Я в этом смысле скорее пессимистичен. Но в слове "навсегда" я вообще всегда сомневаюсь. Нет, это не мое слово.
– Вы верите, что демократия в России неизбежна, несмотря на эти 9 месяцев ада?
– Слово "неизбежно" – тоже не мое слово (смеется). Но, что касается надежды, то, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, "процессы уже пошли". Я думаю, что процессы неминуемых перемен запущены. Вопрос только в том, сколько уйдет на это времени, и к чему эти процессы приведут. Но исключительно на эмоциональном уровне я понимаю, что не может быть такая тьма вечной. Вот в это я верю. Как быстро она развеется, что там останется на ее месте, это другой вопрос. Но я не сомневаюсь, что перемены уже таковы, что в будущем мы нашу привычную нам страну не узнаем. Какой она станет, я пока не могу сказать.
– В конце к местным новостям: закроют пешеходный переход из Ивангорода в Нарву. Я понимаю, что вы не политик, но я знаю, что вы видите русскоязычных в других странах. Их действительно стоит бояться местным властям?
– Мне вообще очень не нравится ситуация, когда россиян боятся. Обычных простых людей. Когда всех под одну гребенку, в единый стандарт вгоняют. Это очень обидно. Да, это понятная реакция. Но я ее не одобряю. Я понимаю, почему так делают. Но это не главное сейчас. Самое главное, что должно произойти сейчас - выстрелы должны перестать звучать и кровь должна перестать литься. Тогда можно начать думать о том, когда этот ужас развеется. Вот в этом я уверен. Я привожу всегда один пример. На улицах Тель-Авива очень часто можно услышать немецкую речь. И это смотрится нормально. Мы понимаем, что на это нужно много лет. Но вот здесь эти годы прошли, и все встало на свои места. Я просто верю, что и эта полоса пройдет.
– Русское ТВ еще крутят в Израиле? Мы говорили с Олегом Куваевым про это полгода назад.
– Да, тут есть российское ТВ. Это пипец, правда. Лучше Масяни и не скажешь на этот счет… Но я вообще не смотрю это все. Уверен, что это тоже когда-то изменится.
– Последний вопрос, если он вообще уместен. Ваша супруга Татьяна Лазарева сейчас чем занята, как она себя чувствует?
– Таня живет сейчас в Испании. У нее есть какая-то концертная деятельность, которая, как мне кажется, не очень ложится ей на душу. Насколько я понимаю, она больше сейчас про отношения. Про отношения с детьми и какие-то эмоциональные переживания. И вот она хочет из этого сделать некую программу, такие дискуссии, которые можно будет проводить в разных городах и говорить с разными людьми в разных странах. Ну, мы общаемся, конечно. Слушайте, у нас трое детей! Мы не воюем точно абсолютно. Что касается самочувствия, то сейчас нет никакой кризисной ситуации. Понятно, что мы не молодеем, но остроты на данный момент нет никакой.
– Слава богу, это хорошая новость. И хороший финальный аккорд. Спасибо вам.
– Вам спасибо. Приходите 3 декабря в Cat House. Все покажу, о чем намекнул. Таллинну большой привет!
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