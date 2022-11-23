СБУ нашла в Киево-Печерской лавре пророссийскую литературу и миллионы наличных

Сотрудники СБУ рассказали, что проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек. В результате была выявлена пророссийская литература, которая "используется во время обучения в семинариях и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира".

Судя по опубликованным фотографиям, СБУ обнаружила журнал "Русский дом", газету "Русский вестник", книги "Русская идеология" святителя Серафима и распечатки слов патриарха Кирилла о том, что жители России и Украины - "единый народ", пишет "Дождь".

Также силовики нашли более 2 млн гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

Кроме того, территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к "противоправной деятельности" пророссийского информагентства "Антван".