Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о завершении "контрразведывательных мероприятий" в Киево-Печерской Лавре в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненсько-Полесской епархии УПЦ на Ровенщине. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на СБУ.
СБУ нашла в Киево-Печерской лавре пророссийскую литературу и миллионы наличных
Сотрудники СБУ рассказали, что проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек. В результате была выявлена пророссийская литература, которая "используется во время обучения в семинариях и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира".
Судя по опубликованным фотографиям, СБУ обнаружила журнал "Русский дом", газету "Русский вестник", книги "Русская идеология" святителя Серафима и распечатки слов патриарха Кирилла о том, что жители России и Украины - "единый народ", пишет "Дождь".
Также силовики нашли более 2 млн гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
Кроме того, территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к "противоправной деятельности" пророссийского информагентства "Антван".
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