Предотвращены попытки российских пранкеров связаться с Кариньшем, а также выдать себя за Левитса

Осуществляя свои операции влияния, Россия активно использует различные приемы манипулирования, в том числе пытается организовать телефонные переговоры пранкеров с государственными чиновниками с целью их дискредитации, утверждает Бюро по защите Сатверсме.

В контексте ракеты, упавшей в Польше, были выявлены попытки организовать фальшивые разговоры между якобы президентом Латвии Эгилом Левитсом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Также мошенники планировали выдать себя за президента Польши Анджея Дуду и пообщаться с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

SAB своевременно проинформировало высших должностных лиц Латвии о планируемых манипулятивных действиях, предотвратив тем самым их реализацию.

Во вторник, 15 ноября, в Польше недалеко от границы с Украиной упала ракета. Вскоре после этого с президентом Польши Анджеем Дудой созвонился российский дуэт пранкеров Вован и Лексус. Пранкеры выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона,

SAB напоминает, что в прошлом с подобными ситуациями сталкивались представители латвийских СМИ, а также государственных учреждений. Например, в прошлом году российские пранкеры Вован и Лексус, выдавая себя за соратника кремлевского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, предлагали телефонные интервью и видеовстречи.

Хотя пранкеры позиционируют себя как независимые активисты, по оценке SAB, их деятельность носит скоординированный характер, полностью соответствует политическим интересам Кремля и является частью операции влияния.

SAB призывает латвийские государственные учреждения, неправительственные организации и СМИ сохранять бдительность - тщательно оценивать и проверять потенциальные проекты сотрудничества и партнеров по диалогу, чтобы случайно не стать жертвами обмана.