Выбор употреблять в пищу органические продукты питания растет не только в мире, но и в Латвии. И причиной этого является не только забота о своем здоровье и здоровье близких, но и забота о природе. В последние годы органические продукты начали свое победное шествие - их можно приобрести как на крестьянских базарчиках, так и в эко-магазинах, а также уже и в супермаркетах. По-прежнему существует и движение прямых покупок, которое доказывает свою ценность и необходимость на протяжении уже более десяти лет.
Движение прямых покупок - по-прежнему актуально и необходимо
Органические продукты питания
Такие термины, как органические, естественно выращенные, чистые продукты, местное производство, кажется, дают больше уверенности в том, что продукт будет лучше для нашего здоровья, однако выращенный в своем огороде помидор, огурец или картофель не означает, что это органически сертифицированные продукты.
Маркировку продуктов регулирует конкретное законодательство, которое устанавливает точно, что можно и что нельзя размещать на этикетке продукта. Органическими продуктами можно называть только те, что получили сертификат органического крестьянского хозяйства - только в таких случаях производитель и торговец могут называть продукты органическими (био) или экологическими (эко).
Органические продукты можно узнать по лого, которое одинаково во всех странах Евросоюза - зеленый эко-листик. "Если вы закупаетесь на рынке или у частного лица и вам утверждают, что продают эко-продукт, но есть сомнения, вы спокойно можете попросить предоставить эко-сертификат или поискать на упаковке зеленый эко-листик", - о том, как опознать органические продукты, рассказывает специалист в области органического сельского хозяйства Латвийского центра сельских консультаций и образования Ласма Озола.
Она также обозначила историю органического сельского хозяйства: "Органическое сельское хозяйство в свое время было частной сферой, которую государство не регулировало, однако уже в 90-е годы страны Евросоюза собрались вместе и решили, что необходимо единое регулирование, так как было так много частных торговых знаков, которые назывались эко, что во всем этом можно было заблудиться. Поэтому разрабатывается регулирование, чтобы все знали, что мы называем органическим хозяйством".
В Латвии первые органические хозяйства возникли еще в начале 90-х годов.
Ласма была одной из первых, кто принимал участие в создании кружка прямых покупок еще более десяти лет назад. "В то время не было особых возможностей приобрести органические продукты, если не имелись знакомства с крестьянами. Когда появились первые эко-магазины, продаваемые в них продукты были очень дорогими, поэтому небольшая группа энтузиастов нашла решение - движение прямых покупок, которое обеспечивало регулярное получение органических продуктов питания".
На просьбу объяснить, что такое на самом деле "органические продукты", она отвечает:
"Органические продукты означают, что не используются средства для защиты растений, особенно синтетического происхождения. Вещества, имеющие риск оказания влияния на здоровье людей и окружающую среду, в органическом сельском хозяйстве не применяются.
В органическом сельском хозяйстве не используются и синтетические удобрения. Кроме того, есть ряд требований к содержанию животных, куда входит более свободное передвижение, пастбища.
Основные вещи - без пестицидов, без синтетических удобрений и содержание животных на высоком уровне.
Лучше - дороже?
На вопрос, нужно ли считаться с тем, что органические продукты будут дорожке, Ласма отвечает утвердительно. "Конечно, при выборе синтетических удобрений и средств для защиты растений процесс производства проходит удобнее, дешевле и масштабнее. Наши продукты дороже, так как в них исключен вред окружающей среде. Если мы применяем минеральные удобрения, они вымываются грунтовыми водами, после этого перемещаются в море, и мы таким образом платим за вред природе".
Говоря об энергокризисе и о том, как он может повлиять как на производителей, так и на потребителей, Ласма указывает, что есть как хорошие, так и плохие новости. "В данный момент кризис очень сильно угрожает крестьянам, они опасаются. Рост цен именно для традиционных крестьян был выше, так как стоимость минеральных удобрений выросла в четыре раза. По-моему, это важная причина, чтобы традиционные крестьяне начали смотреть в направлении органического сельского хозяйства. У нас было бы больше хозяйств, если бы была соответствующая поддержка - как в способствовании рынку, так и в решении проблем. И, конечно, была бы и более низкая цена. Чем больше производство, тем больше возможностей снизить расходы".
Нельзя отрицать и то, что чем хуже экономическая ситуация, тем больше люди отказываются от качественных продуктов.
Страны, где высок уровень доходов, хорошая экономическая ситуация, например Дания, Швеция, Германия, все это и страны потребителей органических продуктов.
Исследования доказывают: главные причины, почему люди выбирают органические продукты - это появление новорожденного ребенка в семье и, конечно, здоровье - забота о своем здоровье - это номер один, далее следует фактор окружающей среды, о чем люди задумываются все больше.
Движение прямых покупок
Сейчас органическую продукцию можно приобрести и в супермаркетах и специальных эко-магазинах. Однако главная разница в том, что эти продукты в основном импортные.
Поэтому по-прежнему существует движение прямых покупок, и
наибольшее предпочтение в нем отдается свежей продукции от местных крестьян.
Это возможность приобрести продукты с коротким сроком годности, которые супермаркеты обеспечить не могут".
Движение прямых покупок - не базарчик. Это специально созданная платформа, участники которой еженедельно делают заказы. Члены движения организуют получение продукции и ее раздачу.
"У нас добровольное сотрудничество, чтобы мы - участники движения - получали продукты по самой лучшей цене. И это не только самая низкая цена, но и прямой контакт с крестьянином.
Это неформальная группа покупателей, которые объединяются и делают совместный заказ у разных крестьян. Если человек присоединяется к этому движению, он обязуется принимать участие в организации заказов. Человек выбирает свое время дежурства - у нас есть дежурные по неделям, которые занимаются сортировкой и распределением и организуют эти заказы.
В пятницу мы обычно получаем новую таблицу, в которой можно выбрать продукцию, которую мы получим в следующий четверг. Затем, когда наступает четверг, мы отправляемся в пункт прямых покупок ее получать".
Это не рынок
Ласма отмечает, что это закрытая группа, поэтому люди со стороны приобрести желаемые продукты не могут.
"Это не рынок. Крестьянин везет только то, что люди заказали ранее.
Это возможность в одном месте и за лучшую цену купить продукцию, если взамен тратишь время на дежурство", - рассказала Ласма.
Кружок в действии
Галерея: Кружок прямых покупок в Чиекуркалнсе
В четверг во второй половине дня мы отправились в Чиекуркалнс, чтобы посмотреть на один из кружков в действии.
На улице Вискалю, в здании института дизайна качества жизни Viskaļi, по четвергам хозяйничает Чиекуркалнский кружок прямых покупок, который в помещениях своего кафе принял мексиканец Хавьер Гарсия, являющийся одним из членов кружка.
Открыв двери, сразу видим, что уже идет активная работа. Дежурная Анете сортирует пачки, периодически приезжает крестьянин с заказанной продукцией. Анете рассказывает, что Чиекуркалнский кружок не слишком старый - он существует примерно полтора года. "Нас немного, но те, кто участвует, делают это регулярно".
Качество и многообразие
На вопрос, почему ей важно ежедневно употреблять органические продукты, Анете отвечает: "Я сама так вкусно вырастить не умею, кроме того, у меня нет бабушки, к которой можно поехать за дарами огорода. Употребляя выращенную в органическом хозяйстве картошку или морковь, я действительно чувствую разницу во вкусе. То же самое относится и к мясу.
Более того, мы встречаем людей, которые все это выращивают, и это неоценимо. У нас есть возможность рассчитаться с крестьянами напрямую, без посредников, они обеспечивают и лучшие цены. Многим членам кружка важно получать чистые продукты, выращенные без химикалий".
В Чиекуркалнский кружок едут несколько десятков крестьян со своим спектром предложений. "Разработана обширная платформа, на которой мы делаем заказы. Число хозяйств может меняться, так как это зависит от сделанных заказов".
Предложение очень богатое - продукты как из коровьего, так и из козьего молока, хлеб, различные мясные продукты, рыба, ягоды, овощи, зерновые, мед, чаи и многое другое.
И на рынке можно приобрести много разных продуктов, но все-таки почему именно кружок прямых покупок по-прежнему является приоритетом? "Мне так удобнее. Раз в неделю я создаю продуктовую корзину и в конкретное время прихожу за выбранными продуктами. Иногда хожу и на рынок, но это больше развлечение".
В данные момент изменения из-за кризиса еще не заметны, однако на деятельность кружка значительно повлияли ограничения в связи с Covid-19. "Из-за ограничений мы не могли собираться в этих помещениях, так как у некоторых не было сертификатов, в результате половина дежурных отпала. Однако это не остановило деятельность нашего кружка. Как видите, все по-прежнему происходит".
Активные кружки прямых покупок можно увидеть, нажав здесь.
10 интересных фактов об органических продуктах:
- в Латвии самыми популярными органическими продуктами являются молочные продукты;
- ни одно из обозначений "естественный продукт", "сельский продукт", "без е-веществ" не указывает на органичность продуктов;
- в Евросоюзе зеленый эко-листик - обязательная эко-маркировка, введенная в 2011 году;
- автор лого - немец Душан Миленкович (на тот момент - студент в области дизайна), и зеленый эко-листик по-прежнему удачно обеспечивает единую визуальную идентичность органических продуктов;
- в обработке органических продуктов запрещено использовать ионизированную радиацию - ее чаще всего используют для традиционной обработки приправ;
- продукты, которые нельзя органически сертифицировать - это соль и вода, а также выловленная или добытая на охоте дичь;
- и грибы могут быть органическим продуктом, если они выращены согласно принципам органического сельского хозяйства;
- в Латвии самый популярный импортный органический продукт - бананы.
Статья создана при материальной поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды
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