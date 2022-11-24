Движение прямых покупок - по-прежнему актуально и необходимо

Лучше - дороже?

На вопрос, нужно ли считаться с тем, что органические продукты будут дорожке, Ласма отвечает утвердительно. "Конечно, при выборе синтетических удобрений и средств для защиты растений процесс производства проходит удобнее, дешевле и масштабнее. Наши продукты дороже, так как в них исключен вред окружающей среде. Если мы применяем минеральные удобрения, они вымываются грунтовыми водами, после этого перемещаются в море, и мы таким образом платим за вред природе".

Говоря об энергокризисе и о том, как он может повлиять как на производителей, так и на потребителей, Ласма указывает, что есть как хорошие, так и плохие новости. "В данный момент кризис очень сильно угрожает крестьянам, они опасаются. Рост цен именно для традиционных крестьян был выше, так как стоимость минеральных удобрений выросла в четыре раза. По-моему, это важная причина, чтобы традиционные крестьяне начали смотреть в направлении органического сельского хозяйства. У нас было бы больше хозяйств, если бы была соответствующая поддержка - как в способствовании рынку, так и в решении проблем. И, конечно, была бы и более низкая цена. Чем больше производство, тем больше возможностей снизить расходы".