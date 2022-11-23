В Риге мужчина на квадроцикле не справился с управлением и врезался в деревья

Среагировав на ситуацию, стражи порядка сразу остановились у разбившегося квадроцикла. Его водитель был в сознании, но жаловался на сильную боль в ноге и руке. Пострадавшему мужчине было велено оставаться на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Чтобы пострадавший не замерз, сотрудники полиции укрыли его одеялом из фольги, а вскоре к правоохранителям подошла женщина и предложила шерстяное одеяло, чтобы укрыть пострадавшего до приезда бригады медиков.

Чуть позже приехала скорая помощь, сотрудники которой пришли к выводу, что мужчину необходимо госпитализировать в медицинское учреждение. Также на место прибыла бригада Государственной полиции, которая взяла на себя работу по оценке обстоятельств произошедшего.

Муниципальные полицейские вернули женщине одеяло и поблагодарили ее за помощь.

Муниципальная полиция напоминает, что с появлением первого снега дороги становятся особенно скользкими, поэтому в зимний период, когда на дорогах образуется гололедица, очень важно соблюдать соответствующую условиям скорость движения. Поскольку тормозной путь зимой увеличивается, важно избегать быстрых маневров, создающих опасные ситуации.