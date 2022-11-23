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Видео ⟩ "Схема продумана." Как приезжие притворяются глухонемыми, чтобы выманивать деньги

rus.tvnet.lv
"Схема продумана." Как приезжие притворяются глухонемыми, чтобы выманивать деньги
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Пожертвование. Иллюстративное фото
Пожертвование. Иллюстративное фото Фото: afotostock/shutterstock

Некоторые жители Латвии заметили, что в общественных местах стали появляться люди, которые притворяются глухонемыми и просят пожертвования на строительство центра для слабослышащих. Когда им отказываются жертвовать большие суммы денег, те становятся агрессивными и даже приобретают дар речи, сообщает передача Degpunktā.

Мошенничество происходит в разных городах Латвии. Мошенники якобы действуют от имени Европейской региональной ассоциации глухих детей и инвалидов и хотят создать национальный центр помощи.

Люди собирают деньги на парковках супермаркетов и в помещениях. Они просят оставить в специальной таблице свою подпись, указать почтовый индекс, город и сумму пожертвования.

Агния была готова сделать пожертвование и стала искать мелочь. В этот момент самозванец разозлился, сказал "Пошла ты" и ушел. Из таблицы видно, что пять человек пожертвовали 20, 30 и 50 евро.

В соцсетях рассказывают, что таких мошенников видели в Риге, Юрмале, Елгаве, Тукумсе, Огре и Плявиняс.

Президент Ассоциации глухих Латвии (LNS) Эдгар Ворслов говорит, что эти мошенники - иммигранты.

Такая же схема организована и в Литве.

Ворслов считает, что членам его Ассоциации это не очень нравится, а некоторые глухие сами принимают активное участие в поимке мошенников. Так, недавно они заметили собирателей пожертвований в торговом центре, позвали охрану и помогли их задержать, что бы после передать в полицию.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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