Видео ⟩ "Схема продумана." Как приезжие притворяются глухонемыми, чтобы выманивать деньги

Мошенничество происходит в разных городах Латвии. Мошенники якобы действуют от имени Европейской региональной ассоциации глухих детей и инвалидов и хотят создать национальный центр помощи.

Люди собирают деньги на парковках супермаркетов и в помещениях. Они просят оставить в специальной таблице свою подпись, указать почтовый индекс, город и сумму пожертвования.

Агния была готова сделать пожертвование и стала искать мелочь. В этот момент самозванец разозлился, сказал "Пошла ты" и ушел. Из таблицы видно, что пять человек пожертвовали 20, 30 и 50 евро.

В соцсетях рассказывают, что таких мошенников видели в Риге, Юрмале, Елгаве, Тукумсе, Огре и Плявиняс.

Президент Ассоциации глухих Латвии (LNS) Эдгар Ворслов говорит, что эти мошенники - иммигранты.

Такая же схема организована и в Литве.

Ворслов считает, что членам его Ассоциации это не очень нравится, а некоторые глухие сами принимают активное участие в поимке мошенников. Так, недавно они заметили собирателей пожертвований в торговом центре, позвали охрану и помогли их задержать, что бы после передать в полицию.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)