Если пациент в этом нуждается, должно быть обеспечено круглосуточное пребывание в больнице его сопровождающего, подчеркнул в социальных сетях министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс, комментируя недавний конфликт в добельской больнице.
Инцидент в больнице Добеле: Минздрав раскритиковал учреждение
В минувшие выходные женщина столкнулась с неуважительным поведением со стороны персонала Добельской больницы, не позволившего ей остаться в учреждении вместе с тяжелобольным сыном, сообщает LTV. Заведующий отделением приказал матери покинуть больницу. Сделала она это вместе с сыном, ведь он не мог оставаться без присмотра. Однако по мере ухудшения состояния оба они вернулись в больницу, где получили разрешение председателя правления остаться, если мать не займет отдельную койку.
Павлютс высказался, что сбит с толку этой ситуацией, "не говоря уже о человечности". Он подчеркнул, что круглосуточное пребывание сопровождающего в больнице должно быть обеспечено, если в этом есть потребность пациента, и за это будет платить государство.
Учитывая этот случай, Министерство здравоохранения разослало всем больницам письмо с разъяснением, что эта услуга должна быть оказана. Также необходимо предусмотреть спальное место для сопровождающего лица. В Минздраве напоминают, что это услуга, которую оплачивает Национальная служба здравоохранения (NVD).
Дополнительно Минздрав напоминает, что NVD оплачивает медучреждениям присутствие сопровождающего лица с пациентом, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, или в случаях, когда сопровождающему лицу необходимо обучиться специальным навыкам ухода за больным. Также оплачивается нахождение сопровождающего лица с ребенком в круглосуточном стационаре, если тому еще не исполнилось семи лет, если применяемая процедура вызывает психоэмоциональное напряжение или потенциально болезненна, а также если необходимо соблюдать постельный режим.
NVD оплачивает присутствие сопровождающего лица с пациентом также в случаях, если нахождение в круглосуточном стационаре вызывает психоэмоциональные расстройства, которые могут негативно сказаться на качестве медицинской помощи, безопасности ребенка или медперсонала. В письме указаны и другие случаи, когда нахождение сопровождающего вместе с ребенком не воспрещается.
В случае неясностей Минздрав призывает обратиться в NVD.
Также Минздрав призвал Инспекцию по здравоохранению контролировать соблюдение прав пациентов и сопровождающих их лиц в медицинских учреждениях.
Esmu neizpratnē par šo situāciju Dobeles slimnīcā. Pavadoņa uzturēšanās diennakts stacionārā, ja pacientam tas nepieciešams, jānodrošina, valsts to apmaksā.— Daniels Pavluts 🇱🇻 🇺🇦 (@pavluts) November 23, 2022
Nemaz nerunājot par cilvēcību.
Šodien nosūtīju visām slimnīcām vēstuli ar skaidrojumu, ka šis pakalpojums ir jānodrošina. https://t.co/d5GIJx7Cdz
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