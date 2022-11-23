Инцидент в больнице Добеле: Минздрав раскритиковал учреждение

В минувшие выходные женщина столкнулась с неуважительным поведением со стороны персонала Добельской больницы, не позволившего ей остаться в учреждении вместе с тяжелобольным сыном, сообщает LTV. Заведующий отделением приказал матери покинуть больницу. Сделала она это вместе с сыном, ведь он не мог оставаться без присмотра. Однако по мере ухудшения состояния оба они вернулись в больницу, где получили разрешение председателя правления остаться, если мать не займет отдельную койку.

Павлютс высказался, что сбит с толку этой ситуацией, "не говоря уже о человечности". Он подчеркнул, что круглосуточное пребывание сопровождающего в больнице должно быть обеспечено, если в этом есть потребность пациента, и за это будет платить государство.

Учитывая этот случай, Министерство здравоохранения разослало всем больницам письмо с разъяснением, что эта услуга должна быть оказана. Также необходимо предусмотреть спальное место для сопровождающего лица. В Минздраве напоминают, что это услуга, которую оплачивает Национальная служба здравоохранения (NVD).