Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которым крупно повезет в декабре
Астролог Тамара Глоба считает, что успех исключительно звезды гарантировать не могут. Важно, чтобы сами счастливчики приложили к этому усилия.
Овен
Овнам в декабре придется выслушать немало критики от любимых, и они могут стать по-настоящему счастливыми, если прислушаются к тому, что им говорят. Главное - не заниматься спорами, от которых Овнам крайне трудно отказаться. Тем более что на работе в этот период все будет стабильно, деньги будут приходить точно в срок.
Чтобы гармония в жизни стала полной, не надо зацикливаться на мелочах, упускать важное и пытаться воплотить в жизнь странные идеи. Чем спокойнее будут Овны, тем счастливее их декабрь.
Тельцов весь декабрь не будет оставлять Венера, планета любви. Доверие в паре вырастет настолько, что Тельцам не придется беспокоиться о том, что их ждет дома. Частые беседы со своей половинкой приведут к тому, что профессиональная сфера покажется скучной и неинтересной и Тельцы вполне могут решиться на смену работы.
Они начнут искать места, которые не связаны с жестким графиком и работой от зари до зари.
Женственным Девам в декабре стоит "резать" правду своим партнерам, только семь раз "отмерив" свои силы. Сохраняйте спокойствие, говорит Глоба, и вам не придется разрываться между делами и домом. С середины месяца ситуация кардинально изменится к лучшему, отчего у Дев потеплеет на душе.
Ощущение комфорта и душевного равновесия Девам подарит активный отдых. Даже небольшая физическая нагрузка положительно скажется на опорно-двигательном аппарате, а сэкономленное от работы время будет приятно разнообразить хобби. Вообще, увлеченность Дев в декабре пойдет им на пользу - холодные декабрьские вечера станут намного приятнее.
Рыбы
Семейная жизнь Рыб в декабре обретет гармонию. Стихнут бури, наступит штиль, а во второй половине месяца и вовсе расцветет романтика.
Зимние уютные вечера представители этого знака не проведут в одиночестве и смогут скрыться от негатива осенних бурь. От них в кои-то веки отстанут и родные, прекратив читать нравоучения и требовать сесть на диету.
На работе есть риск поссориться с начальством, но звезды сделают так, что Рыбы останутся только в выигрыше от ситуации. Важно настоять на своем, и эффект будет неожиданно приятным.
А за праздничный стол Тамара Глоба советует сесть только с близкими людьми - тогда уютная атмосфера гарантирована.
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