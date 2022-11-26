Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которым крупно повезет в декабре

Астролог Тамара Глоба считает, что успех исключительно звезды гарантировать не могут. Важно, чтобы сами счастливчики приложили к этому усилия.

Овен

Овнам в декабре придется выслушать немало критики от любимых, и они могут стать по-настоящему счастливыми, если прислушаются к тому, что им говорят. Главное - не заниматься спорами, от которых Овнам крайне трудно отказаться. Тем более что на работе в этот период все будет стабильно, деньги будут приходить точно в срок.

Чтобы гармония в жизни стала полной, не надо зацикливаться на мелочах, упускать важное и пытаться воплотить в жизнь странные идеи. Чем спокойнее будут Овны, тем счастливее их декабрь.

Телец

Тельцов весь декабрь не будет оставлять Венера, планета любви. Доверие в паре вырастет настолько, что Тельцам не придется беспокоиться о том, что их ждет дома. Частые беседы со своей половинкой приведут к тому, что профессиональная сфера покажется скучной и неинтересной и Тельцы вполне могут решиться на смену работы.