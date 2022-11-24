В Эстонии демонтируют более 300 советских памятников

По словам Кивинука, всего в списке значится 322 памятника и надгробия с советской символикой, 133 из них установлены в местах воинских захоронений, их демонтаж может быть начат незамедлительно, а лежащие в могилах советские солдаты будут перезахоронены.

Перезахоронение павших советских солдат

Кивинук затруднился сказать, сколько солдат придется перезахоронить и где они будут захоронены. "Это зависит от конкретного военного захоронения. В одних могилах похоронены несколько павших, а в других - сотни. Где их похоронят? Сегодняшняя практика такова, что в сотрудничестве с местным самоуправлением их хоронят на ближайшем кладбище", - сказал он.

Чиновник также не смог уточнить, сколько советских памятников будет уничтожено, а сколько отправлено в музеи. "Я не могу назвать точное число, но думаю, что большинство будет уничтожено", - сказал он.